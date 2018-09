Sivulliset yrittivät pysäyttää Pariisin veitsihyökkääjää petankkipalloja heittelemällä

STT, AFP

Pariisi

Pariisissa seitsemän ihmistä on haavoittunut veitsi-iskussa, kertoo poliisi ja muut uutistoimisto AFP:n lähteet. Haavoittuneiden joukossa on kaksi brittituristia. Neljä haavoittunutta on poliisin mukaan kriittisessä tilassa.

Tutkintaa lähellä oleva lähde kertoo, että epäilty on pidätetty ja hänen uskotaan olevan Afganistanin kansalainen. AFP:n lähteiden mukaan mikään ei tässä vaiheessa viittaa siihen, että kyse olisi terrorismista. Rautaputkella ja veitsellä varustautuneen miehen kerrotaan käyneen sattumanvaraisesti vastaantulijoiden kimppuun.

Hyökkäys sattui Pariisin koillisosassa kanaalin rannalla sunnuntai-iltana yhdentoista aikoihin. Kanaalin rannalla toimivan elokuvateatterin vartija kertoi nähneensä, kuinka mies kävi kadulla vastaantulijoiden kimppuun ja kuinka kaksi muuta miestä yritti pysäyttää häntä.

Toinen silminnäkijä kertoo, että hän näki miehen juoksevan 25–30 senttiä pitkä veitsi kädessään. Miestä seurasi parikymmenpäinen joukkio, joka yritti pysäyttää hyökkääjää muun muassa petankkipalloja heittelemällä.

Oikeuslähteen mukaan tapausta tutkitaan murhan yrityksenä.

Ranska varpaillaan

Ranskassa on ollut viime kuukausina useita veitsi-iskuja, joista valtaosassa ei ole löydetty yhteyttä terrorismiin. Elokuun lopulla mies puukotti kuoliaaksi äitinsä ja siskonsa sekä haavoitti vakavasti kolmatta ihmistä Pariisin lähistöllä. Teon motiivi on pysynyt hämärän peitossa, vaikka äärijärjestö Isis ehti kertoa olleensa iskun takana.

Useat viime vuosien jihadistiset hyökkäykset ovat pitäneet Ranskaa pitkään varpaillaan. Yli 240 ihmistä on kuollut jihadistien hyökkäyksissä Charlie Hebdo -lehden toimituksessa tammikuussa 2015 tapahtuneen verilöylyn jälkeen.