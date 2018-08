Sosiaalisen median jätit siivosivat satoja tilejä vaikuttamisyritysten takia

STT, Viivi Salminen, Annu Marjanen, Mika-Matti Taskinen

San Francisco

Sosiaalisen median jätit Facebook ja Twitter raportoivat poistaneensa satoja tilejä niiden manipulaation ja harhaanjohtavien tarkoitusten vuoksi. Toimien taustalla olivat tiettävästi Iran ja Venäjä.

– Uskomme, että nämä sivut, ryhmät ja tilit olivat osa kahta eri kampanjaa. Toinen on lähtöisin Iranista ja sillä on kytköksiä valtio-omisteiseen mediaan. Toisen taustalla on ryhmä ihmisiä, jotka Yhdysvaltain hallinto ja muut ovat liittäneet Venäjään, sanoi Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg New York Timesin mukaan.

Facebook kertoo uutissivullaan, että Iraniin ja Venäjään linkittyvillä tileillä ei ole kytköstä toisiinsa. Niitä kuitenkin yhdistää se, että ne luovat käyttäjätilien verkoston johtaakseen ihmisiä harhaan siinä, keitä ne ovat ja mitä ne tekevät.

Facebook on poistanut yli 650 Iraniin kytkeytyvää sivua, ryhmää ja tiliä sekä Facebookista että Instagramista. Lisäksi Facebook on poistanut useita sivustoja, joilla näyttää olevan yhteys Venäjän sotilastiedustelupalveluihin.

Kyse on Facebookin mukaan osin samoista toimijoista, joita poistettiin kyberhyökkäysten takia Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

Twitter kertoo poistaneensa liki 300 tiliä manipulaation takia. Tileistä monet olivat peräisin Iranista.

Yhdysvaltain välivaalit seuraava koetinkivi

Facebook kertoo tarkkailleensa poistamiaan tilejä pitkän aikaa ja luoneensa kattavan kuvan siitä, millaisia verkostoja vaikuttamistileillä on. Sosiaalisen median jätit ovat pyrkineet suojaamaan alustojaan Yhdysvaltain välivaalien alla estääkseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan kaltaisen disinformaation leviämisen.

– Estämme tämänkaltaisen toiminnan, koska haluamme ihmisten voivan luottaa Facebookissa luotuihin yhteyksiin, Facebookin uutissivulla sanotaan.

Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen Facebook kertoi, että sen sivustoa käytettiin vaalivaikuttamiseen suuntaamalla äänestäjille tarkoitushakuisia viestejä esimerkiksi maahanmuutosta, asevalvonnasta ja ympäristöasioista.