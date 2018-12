Strasbourgin ampumisen uhrimäärä nousee: poliisin mukaan kaksi kuollut ja 11 haavoittunut

PATRICK SEEGER

Ranskan poliisin ajoneuvoja lähellä ampumapaikkaa, aivan Strasbourgin ydinkeskustassa olevaa Kleber-aukiota, missä on myös valtaisia joulukuusi.

STT, AFP

Strasbourg

Strasbourgin keskustassa ampumisessa kuolleiden määrä on noussut kahteen. Lisäksi 11 ihmistä on haavoittunut vakavasti, kertoo Ranskan poliisi uutistoimisto AFP:n mukaan. Ampujaksi epäilty mies on tunnistettu ja häntä etsitään. Ranskan terrorisminvastainen syyttäjä arvioi parhaillaan tilannetta.

Poliisin mukaan myös epäilty ampuja on haavoittunut ampumisessa.

Ranskan sisäministeriö kehottaa ihmisiä pysyttelemään kodeissaan ja vetoaa, ettei tilanteesta levitetä huhuja.

Alustavien tietojen mukaan ampuminen tapahtui ydinkeskustan joulumarkkinoilla Kleber-aukion lähellä.

Edit. klo 23.38: Muutettu uhriluku.