Suomi oli mukana perustamassa jättiläispandoille jättikansallispuistoa Kiinaan – koko vastaa kymmentä UKK-puistoa

Lumi eli Jin Baobao on toinen Ähtärissä pian vuoden viettäneistä jättiläispandoista. Äärimmäisen uhanalaisen lajin sijoittamisesta maksettavaa korvausta käytetään Kiinassa suojeluun, johon uusi jättikansallispuisto tuo lisää selkärankaa.

Jami Jokinen

Suomella on rooli Kiinaan juuri perustetussa jättikansallispuistossa.

Giant Panda National Park -nimeä kantava suojelualue kattaa jättiläispandan koko luonnollisen elinalueen. Kansallispuiston laajuus on peräti 27 000 neliökilometriä, mikä vastaa yli kymmentä Urho Kekkosen kansallispuistoa.

Ennen kaikkea kyse on äärimmäisen uhanalaisen jättiläispandan suojelusta, mutta samalla suojelualue on todellinen luonnon monimuotoisuuden helmi.

– Jättiläispandan lisäksi alueella elää kymmeniä erikoisia eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat saaneet jättiläispandan suojelusta sateenvarjon, kertoo Suomessa ja Kiinassa pandahankkeita vetävä professori Jukka Salo.

Sateenvarjolajilla tarkoitetaan lajia, jonka suojelu hyödyttää suoraan monia muita lajeja. Peräti 70 prosenttia vain Kiinassa esiintymistä metsänisäkäslajeista, saman verran metsälinnuista ja yli 30 prosenttia sammakkoeläinlajeista elää tutkimusten mukaan jättiläispandan elinalueilla.

Pandojen tarhasijoituksesta korvaus suojeluun

Salo kotiutui vastikään Kiinasta, jossa pidettiin jättiläispandojen suojelua koskeva kansainvälinen konferenssi. Mukana Suomea edustamassa oli myös Ähtäri Zoon eläinlääkäri Heini Niinimäki.

Suomen rooli liittyy maiden väliseen, maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaan metsäyhteistyösopimukseen. Ähtäri Zoo on lisäksi solminut oman, vuoteen 2032 jatkuvan sopimuksen jättiläispandojen ja niiden elinympäristöjen suojelusta.

Ähtäriin saapui kaksi jättiläispandaa viime talvena.

– Maksamme vuosittain Kiinaan korvausta jättiläispandojen lisääntymislainasta, Niinimäki muistuttaa.

”Summa ei ole julkista tietoa”

Eläintarhan vuosittain Kiinaan maksaman summan on arveltu olevan lähes miljoonaluokkaa. Niinimäki ei ota kantaa tähän, vaan toteaa, ettei summa ole julkista tietoa.

– Meille tärkeä asia on ollut se, että tuo lainasta maksettava korvaus kohdentuu Kiinassa lajin suojeluun.

Niinimäen mukaan 70 prosenttia eläintarhan maksamasta summasta käytetään luonnonvaraisten jättiläispandojen elinalueiden suojeluun.

– Kansallispuistohanke on yksi hanke, johon Kiinassa kohdennetaan näitä varoja. Tämä on meistä erittäin hyvä asia, sillä luontaisten elinalueiden suojelu on aina äärimmäisen keskeinen osa lajin suojelua.

Rahoja käytetään myös esimerkiksi tutkimukseen.

Sirpaloituneet alueet kokonaisuudeksi

Jättiläispandan esiintymisalue on pirstoutunut sen elinympäristön mukana ja esiintymien jääminen erillisiksi on heikentänyt lajin perimää. Nyt kansallispuisto yhdistää aiemmin erilliset suojelualueet hallinnollisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Salon mukaan Kiina aloittaa lisäksi alueella laajat metsitykset, joilla luodaan yhteyksiä erillisten metsien välille. Samalla rajoitetaan metsiä muuttavaa vuohien laidunnusta.

Suunnitelmien ajallinen mittakaava on pitkä, mutta aluekin on valtava ja vuoristoiset olosuhteet haastavia.

– Pyrkimys on palauttaa yhtenäinen metsäpeite sadan vuoden kuluessa. Se mahdollistaa pandojen vuodenaikaisen liikkumisen eri korkeusvyöhykkeiden välillä bambukasvustoja etsien.

Penikkatauti on pandan peikko

Taloudellisen yhteistyön lisäksi Suomesta tarjotaan Kiinaan asiantuntija-apua.

Tämä koskee kansallispuiston ja sen hoidon suunnittelua sekä esimerkiksi eläinlääketiedettä. Perinnöllisen kuihtumisen ja elinympäristöjen kadon ohella jättiläispandaa uhkaavat taudit, erityisesti penikkatauti.

Suojelutarhojen ohella Kiina onkin perustanut Dujiangyaniin erityisesti jättiläispandoihin keskittyvän villieläinsairaalan. Ähtäri Zoon maksamaa korvausta käytetään myös sairaalan toimintaan.

Asiantuntija syyttää mediaa väärästä kuvasta

Kiinan pandapolitiikkaa on kritisoitu viherpesuksi ja kauppapolitiikaksi. Maata on syytetty eläintarhayksilöiden sijoittamisesta vain poliittisesti sopiviksi katsottuihin ja taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa tekeviin maihin samalla, kun jättiläispandan luonnonkannan suojelu on ollut puutteellista.

Kaksi vuosikymmentä paikan päällä toiminut Jukka Salo katsoo kritiikin johtuvan pitkälti suojelubiologiaa ymmärtämättömistä toimittajista. Hän painottaa, että Kiina on toteuttanut pandansuojeluohjelmaa jo vuosikymmeniä useiden kansainvälisten suojelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

– Kansainvälinen yhteistyö perustuu kumppanimaan tieteellisen kapasiteetin arviointiin ja pandoihin liittyvän tieteellisen ohjelman laadintaan. Suomen arvio suoritettiin vuosina 2015-2016, Salo kertoo.

– Kiinan omat jättiläispanda-asiantuntijat ovat maailman ehdotonta huippua uhanalaisten nisäkkäiden suojelubiologiassa.

Tarhaamalla turvataan perinnöllistä monimuotoisuutta

Kansallispuistohankettakin on Salon mukaan valmisteltu 18 vuotta.

Turistien houkuttelusta syytetyllä tarhaamisella puolestaan tavoitellaan noin 2 000 yksilön kokoisen kannan geneettisen monimuotoisuuden turvaamista. Viime vuosina on aloitettu myös siirtoistutukset, ja Salon mukaan tänä vuonna on siirretty onnistuneesti seitsemän tarhassa syntynyttä yksilöä.

– Kiinan tarhapandat ovat ratkaisevassa asemassa terveen populaation rakentamisessa seuraavan 50 vuoden aikana.

Apua maanjäristyksen runtelemalle seudulle

Luonnonsuojelun lisäksi kansallispuisto ja sen hoito tukevat Salon mukaan paikallista väestöä.

Kolmen maakunnan alueelle sijoittuva suojelualue ulottuu myös Sichuaniin, jonka infrastruktuuri tuhoutui pahoin maanjäristyksessä vuonna 2008.

Kansallispuiston perustamista motivoi osittain luontomatkailu, jonka toivotaan tuovan työtä kovia kokeneen maaseudun asukkaille.

Seuraavaksi mallia kansallispuistojen hallintoon ja hoitoon

Suomi ja Kiina ovat tehneet metsäyhteistyötä valtiotasolla jo 80-luvulta saakka, ja metsätalouden ohella Kiinaa kiinnostavat siis myös suojeluun liittyvät näkemykset. Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Teemu Seppä sanoo, että Suomen valtio ei kuitenkaan voi ottaa kunniaa jättikansallispuiston perustamisesta.

– Tosin viime keväänä Kiinan metsähallinnon delegaatio tutustui kansallispuistojärjestelmäämme ja voi olla, että se on antanut joitakin ideoita.

Varsinainen kansallispuistojen hallinto on Kiinassa vasta työn alla, ja Sepän mukaan maa on ilmaissut kiinnostuksensa lisätä yhteistyötä juuri tässä

– Kiinasta tulee todennäköisesti asiantuntijoita perehtymään yksityiskohtaisesti siihen, kuinka meillä on järjestetty kansallispuistojen hallinto ja hoito, Seppä vihjaa.