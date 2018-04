Syyrian uutistoimisto: OPCW:n tarkastajat päässeet Syyrian Dumaan

STT, AFP

Damaskos

Kemiallisten aseiden vastaisen järjestön OPCW:n tarkastajat ovat päässeet Syyrian Dumaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Tarkastajien piti päästä aloittamaan tehtävänsä Dumassa jo toissa päivänä, mutta Syyria ja Venäjä eivät päästäneet heitä sinne turvallisuussyihin vedoten.

Maailman terveysjärjestön mukaan yli 40 ihmistä sai surmansa Dumaan Itä-Ghutaan tehdyssä iskussa puolitoista viikkoa sitten. Länsimaat ovat syyttäneet Syyrian hallintoa kemiallisten aseiden käyttämisestä iskussa.

Länsimaat ovat epäilleet, että iskun jäljet Dumassa on ehditty puhdistaa ja todistusaineistoa peukaloida sillä aikaa, kun OPCW:n tarkastajia viivytettiin Damaskoksessa. Tarkastajat saapuivat sinne jo lauantaina.



Ranskan ulkoministeriön mukaan on ”erittäin todennäköistä”, että todisteita on ehditty hävittää alueilta, jotka ovat täysin Venäjän sekä Syyrian armeijan hallussa. Esimerkiksi Britannia on syyttänyt Venäjää ja Syyriaa myös tarkastajien työn tahallisesta viivästyttämisestä.

Venäjä on kiistänyt kaikki syytökset. Sen mukaan mitään iskua kemiallisilla aseilla ei koskaan tapahtunut ja koko tapahtuma oli lavastettu.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi BBC:lle, että tutkintaa ovat haitanneet ennemminkin Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian lauantaiset ilmaiskut.

Homsissa väärä hälytys

Syyrian valtiollinen media on kiistänyt tiedot yöllisestä ohjushyökkäyksestä Homsiin maan keskiosassa. Uutistoimisto Sanan mukaan kyseessä oli väärä hälytys, joka johti ilmatorjuntasireenien hälytykseen ja torjuntaohjusten ampumiseen.

Uutistoimiston mukaan hälytyksen syynä oli ”ulkomainen aggressio”, jota se ei eritellyt tarkemmin. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman, nimettömänä pysytelleen sotilaskomentajan mukaan ohjuslaukaisu johtui Yhdysvaltojen ja Israelin voimakkaasta elektronisesta tutkahäirinnästä.

Syyrian armeijan tukikohtiin Homsissa on hyökätty kahdesti runsaan viikon sisällä. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska tulittivat lauantaina Homsia ja Damaskoksen ympäristöä ohjuksilla, ja runsas viikko sitten lentotukikohtaan Homsissa tehtiin isku, josta Syyria ja Venäjä syyttivät Israelia. Israel ei ole sen paremmin myöntänyt kuin kiistänyt tietoja.