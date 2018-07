Taistelu Ruotsin metsäpaloja vastaan jatkuu – neljä liian rajuja sammutettaviksi

Helikopteri sammutustöissä Ljusdalin palon yllä. Palo on suurin Ruotsissa nyt riehuvista.

Neljä Ruotsissa parhaillaan roihuavista metsäpaloista on niin rajuja, ettei niitä voi sammuttaa, arvioivat ruotsalaisviranomaiset perjantaina iltapäivällä. Pelastuslaitos arvioi, että vasta pitkäkestoinen sade sammuttaa palot lopullisesti

– Voimme vain hallita ja rajata niitä, sanoi pelastuslaitoksen tiedottaja Johan Wickenberg lehdistötilaisuudessa Svegin kaupungissa perjantaina.

Käytännössä pelastajat pyrkivät rajoittaman palojen leviämistä niin, että ne eivät vahingoita ihmisiä tai tuhoa asutusta.

Pitkään jatkuneet metsäpalot eivät tiettävästi ole vaatineet ihmishenkiä.

Ljusdalin palon eteneminen pysäytetty

Pahimmat paloalueet ovat edelleen Kårbölessä Ljusdalin kunnassa Gävleborgissa, Trängsletin ampuma-alueella Taalainmaalla, Fågelsjön alueella Jämtlannissa sekä Brattsjön alueella Örnsköldsvikissä.

Tulessa olevalla ampuma-alue on Pohjois-Euroopan suurin, ja siellä on useita räjähtämättömiä räjähteitä, jotka kuumuus on vaarassa räjäyttää.

Yhteensä Ruotsissa roihusi perjantaina alkuillasta yli 60 metsä- ja maastopaloa. Useita paloja on saatu sammutettua, mutta niitä syttyy jatkuvasti lisää.

Uutistoimisto TT arvioi perjantai-iltana, että tulessa on noin 20 000 hehtaaria maastoa. Suurin yksittäinen palo on edelleen Ljusdalin palo, joka on pysynyt jo parin päivän ajan 12 000 hehtaarissa.

Italialaiskone hajosi jälleen

Ruotsi saa kansainvälistä apua palojen sammuttamiseksi ainakin Italiasta, Tanskasta, Ranskasta, Norjasta ja Liettuasta.

Sammutustöitä ovat kuitenkin haitanneet tekniset vaikeudet. Toinen kahdesta Italiasta lähetetystä sammutuskoneesta saapui myöhässä teknisen vian vuoksi ja hajosi uudelleen perjantaina iltapäivällä.