Thaimaan luolapojat pääsivät sairaalasta – menevät munkkiluostariin joksikin aikaa kunnioittaakseen kuollutta sukeltajaa

PONGMANAT TASIRI/EPA

Osa Tham Luangin luolasta pelastetuista pojista esittäytyi kansainväliselle medialle keskiviikkona. Psykiatri oli käynyt läpi pojille esitettävät kysymykset etukäteen, jotta me eivät traumatisoisi poikia enempää.

Lea Peuhkuri

Thaimaassa luolaan jumiin jääneet pojat ja heidän valmentajansa pääsivät keskiviikkona ensimmäistä kertaa ääneen ja kertoivat itse siitä, mitä luolassa tapahtui.

He pitivät keskiviikkona Chiang Raissa virallisen tiedotustilaisuuden, joka viranomaisten mukaan jää myös poikien viimeiseksi.

Ryhmän oli määrä mennä Tham Luangin luolaan vain tunniksi 23. kesäkuuta, mutta matkalla takaisin luolan suuaukolle he huomasivat nousevan veden saartaneen heidät.

– Emme olleet tajunneet, miten kauas vesi voisi nousta, kertoi valmentaja Ekkapol Chantawong tiedotustilaisuudessa.

Hän tyrmäsi aiemmat tiedot siitä, että pojat eivät osaisi uida.

– Osaamme kaikki uida, Jalkapalloharjoitusten jälkeen uimme.

Tiedotustilaisuutta seurasivat muun muassa brittilehti The Guardian ja uutistoimisto Reuters.

Ryhmä yritti kaivaa tietänsä ulos

Yksi pojista kertoi ajatelleensa äitiään, kun he tajusivat joutuvansa jäämään luolaan. Pojat yrittivät ensin kaivaa tietä ulos.

– Kerroin heille, että älkää pelätkö, vesi laskee huomenna, valmentaja sanoi.

– Tuolloin emme pelänneet, koska ajattelimme veden laskevan ja jonkun pelastavan heitä.

Pojilla ei ollut ruokaa mukanaan, mutta he olivat syöneet ennen menoaan luolaan. He joivat vettä, joka tippui luolassa.

Valmentajan mukaan jotkut ajattelivat, että luolasta pääsee pois muuta kautta, joten he kulkivat luolassa eteenpäin. Vesi nousi koko ajan.

Ryhmä jatkoi kaivamista vuoroissa, että olisi jotakin tekemistä.

Yksi pojista kertoi, että pyrki olemaan ajattelematta ruokaa, jotta nälkä ei pahenisi.

Syyllisyys sukeltajan kuolemasta

Kun brittiläiset sukeltajat sitten ilmaantuivat poikien eteen 2. heinäkuuta, he pitivät hetkeä ihmeenä. Hetkeä aiemmin he olivat kuulleet jonkun puhuvan, mutta eivät uskoneet kenenkään muun olevan luolassa.

Pelastusta odotellessaan pojat pelasivat tammea thaimaalaisten erikoisjoukkojen sukeltajien kanssa. Kukaan pojista ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi lähtemään ensimmäisenä luolasta.

– Olimme tulleet niin läheiseksi toistemme kanssa, Chantawong kertoi.

Monet pojista kertoivat keskiviikkona, että haaveilevat liittymisestä erikoisjoukkoihin, kun he ovat kasvaneet aikuiseksi. Osa taas haluaa jalkapalloammattilaiseksi.

Pojat olivat järkyttyneet saadessaan kuulla, että Thaimaan erikoisjoukkojen sukeltaja Saman Kunan oli kuollut pelastusoperaation aikana.

– Tunsimme syyllisyyttä hänen kuolemansa vuoksi, Chantawong sanoi.

Pojat ovat kirjoittaneet viestejä Kunanin perheelle.

Haluavat syödä lempiruokiaan

Kokemus on selvästi jättänyt jälkensä ryhmäläisiin.

– Lupaan olla hyvä ihminen, hyvä kansalainen, yksi pojista sanoi.

Adul Sam-on puolestaan sanoi, että nyt hän ryhtyy elämään varovaisesti.

Aivan ensimmäiseksi, kun he pääsevät kotiin, he haluavat syödä lempiruokiaan. Yksi pojista kertoi pelkäävänsä isänsä rangaistusta.

Neljällä ryhmästä ei aiemmin ollut minkään maan kansalaisuutta; he tulevat Thaimaan ja Burman eli Myanmarin rajaseudulta. He saavat nyt Thaimaan kansalaisuuden.

Munkkiluostariin joksikin aikaa

Sairaalasta päästyään pojat aikovat mennä lyhyeksi aikaa buddhalaiseen munkkiluostariin. Se on heidän tapansa kiittää kuollutta sukeltajaa Saman Kunania.

BBC:n mukaan munkiksi meno on Thaimaassa perinne miehille, joille on tapahtunut koettelemuksia. Lähes 90 prosenttia thaimaalaisista on buddhalaisia.

Luolapojista tulee noviiseja. Miehen täytyy olla yli 20-vuotias, jotta hän voi päästä munkiksi. Brittilehti Guardianin mukaan munkkius ei ole epätavallinen valinta nuorille miehille Thaimassa, sillä kyseessä ei ole elinikäinen sitoumus..

Osa pysyy munkkeina läpi elämän, osa vain joitakin vuosia.

Guardianin mukaan pojat menevät Wat Phra That Doi Suthepin luostariin, joka on yksi pyhimmistä temppeleistä Pohjois-Thaimaassa.

Poikien valmentaja Chantawong oli ollut noviisi yli vuosikymmenen. Hän lähti luostarista kolme vuotta sitten.