Theresa Mayn penkki voi jälleen heilua, jos brexit-sopimus taas hylätään: oppositiojohtaja väläyttää epäluottamusäänestystä

Britannian pääministeri Theresa May pyrkii vielä saada lisää brittiparlamentaarikoita neuvottelemansa brexit-sopimuksen taakse.

Markku Uhari, Reuters

Britannian parlamentin Labour-puolueen johtaja Jeremy Corbyn pitää epäluottamusäänestystä pääministeri Theresa Maysta soveliaana vaihtoehtona, jos parlamentti päättyy vielä kerran hylkäämään Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen.

Oppositiojohtaja Corbyn kommentoi Britannian parlamentin brexit-tilannetta Sky News -televisiokanavalle sunnuntaina.

– On ilmiselvää, ettei meillä ole tämän hallituksen luottamusta, Corbyn totesi haastattelussa.

Mayn johtaman hallituksen neuvottelema brexit-sopimus on jo tyrmätty kahdesti parlamentissa. Viime viikolla maan parlamentti kuitenkin päätti, että maa ei aio erota Euroopan unionista ilman sopimusta.

Mayn hallituksen luottamuksesta äänestettiin viimeksi tammikuussa, sen jälkeen, kun parlamentti oli ensimmäisen kerran hylännyt brexit-sopimuksen. Hallitus kuitenkin selvisi äänestyksestä.

Alkuperäisen aikataulun mukaan Britannian EU-eron pitäisi astua voimaan vajaan kahden viikon kuluttua, maaliskuun 29:ntenä.

Nyt pidetään mahdollisena, että maa pyytää EU:lta jatkoaikaa erolle.

EU-johtajat käsittelevät loppuviikosta brexitiä

EU:n jäsenmaiden johtajien on määrä kokoontua alkavan viikon torstaina keskustelemaan brexitistä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Esimerkiksi sunnuntaina Latvian pääministeri Edgars Rinkevics sanoi, että hän esittää maansa hallitukselle jatkoajan myöntämistä.

Myös Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kertonut tukevansa lisäaikaa, jotta sopimuksellinen ero EU:n ja Britannian välillä saadaan hyväksyttyä.

Hallitus tarvitsee 75 edustajaa

Britanniassa on pidetty mahdollisena sitä, että brexitistä äänestetään vielä kerran ennen loppuviikon Eurooppa-neuvoston kokousta.

Parlamentissa on pidetty mahdollisena, että May toisi vielä kerran brexit-sopimuksen äänestykseen ennen perjantain kokousta.

Sunnuntaina antamassaan haastattelussa Corbyn kuvaili mahdollista uutta äänestystä ”naurettavaksi”.

Britannian talousministeri Philip Hammond totesi kuitenkin sunnuntaina, että uutta brexit-äänestystä ei tule, ellei hallitus usko saavansa lakia läpi.

Hammond kertoi BBC:lle, että hallitus on saanut uusia edustajia sopimuksen taakse.

– Viime tiistaista on tapahtunut se, että huomattava määrä kollegoistamme, mukaan lukien muutama lupaava henkilö, joka on tullut julkisuuteen, on muuttanut kantansa tästä, Hammond sanoi.

Hammond kuitenkin totesi, että tarvittavaa enemmistöä ei vielä ole hallussa.

Viime viikolla brexit-sopimus hylättiin parlamentissa äänestystuloksella 391–242, eli sopimuksen hylkäyksellä oli 149 äänen enemmistö. Vielä tammikuussa hallituksen tappio oli 230 ääntä.

Mayn hallitus tarvitsee Reutersin mukaan 75 edustajaa brexit-sopimuksensa tueksi.

Lisäaikaa voidaan silti tarvita

Lähestyvän eropäivän alla on kuitenkin lisäliikettä tapahtumassa sekä hallituksessa että oppositiossa.

May kommentoi sunnuntaina Sunday Telegraph -lehdelle toivovansa, että ”kunnialliset kompromissit” olisivat mahdollisia, jotta brexitissä päästäisiin eteenpäin.

Oppositiojohtaja Corbyn on puolestaan itse lähestynyt brittiparlamentaarikoita kirjeitse, jotta maassa saataisiin kestävä brexit-sopu aikaiseksi. Hän pyrkii ajamaan Labourin kannattamaa linjaa brexit-eroehtoihin.

On kuitenkin mahdollista, että sovitusta maaliskuun 29:stä joudutaan jonkin verran joustamaan, vaikka maassa syntyisikin sopu sitä ennen.

Talousministeri Hammond sanoi BBC:n haastattelussa sunnuntaina, että nykyaikataululla brexit-ero on ”fyysisesti mahdoton”, koska sopimuksesta seuraavat lait pitäisi vielä ehtiä käsitellä ja hyväksyä parlamentissa.