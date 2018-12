Trump nimitti uudeksi oikeusministeriksi jo aiemmin samassa virassa toimineen miehen

JIM LO SCALZO

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti nimittäneensä uudeksi oikeusministeriksi William Barrin ja YK-suurlähettilääksi Heather Nauertin.

STT, AFP

Washington

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uudeksi oikeusministeriksi William Barrin. Hän toimi samassa virassa pari vuotta jo George H.W. Bushin presidenttikaudella 1990-luvulla.

68-vuotias Barr korvaa oikeusministerinä Jeff Sessionsin, jonka Trump painosti eroamaan viime kuussa. Tuolloin erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinta alkoi aiheuttaa lisää paineita Valkoista taloa kohtaan.

Yhdysvaltain uudeksi YK-lähettilääksi Trump ilmoitti nimittäneensä Fox-televisiokanavan entisen uutisankkurin ja nykyisen ulkoministeriön edustajan Heather Nauertin, 48.

Nimitys vaatii vielä vahvistuksen senaatilta, jossa republikaaneilla on enemmistö.

Nauert korvaa Nikki Haleyn, joka ilmoitti erostaan lokakuussa. Haley ei ole kertonut syytä erolleen.

Trump sanoi jo viime kuussa toimittajille Nauertin olevan vahvoilla, kun uutta lähettilästä nimitetään.

– Hän on erinomainen, ja hän on ollut kanssamme pitkään. Hän on todella ollut tukija pitkän aikaa, todellakin hän on erinomainen, Trump toisteli.

Nauert on ehtinyt toimia ulkoministeriössä jo kahden ulkoministerin eli Rex Tillersonin ja Mike Pompeon alaisuudessa. Muuten hänellä ei ole ulkopoliittista kokemusta. Myös Haley oli lähes täysin vailla ulkopoliittista kokemusta tultuaan nimitetyksi lähettilääksi.