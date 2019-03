Trump siloitti Netanjahun tien kohti vaalivoittoa – Israelin pääministerin niskassa kuitenkin korruptio-oikeudenkäynnin uhka

Presidentti Donald Trump (vas.) ja pääministeri Benjamin Netanjahu esittelivät maanantaina Washingtonissa julistusta, jolla Yhdysvallat tunnustaa Golanin kukkuloiden kuuluvan Israelille.

Seppo Ylönen

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että Israelilla on nyt Washingtonissa todellinen ystävä, parempi kuin koskaan aikaisemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Netanjahu ovat hyvää pataa keskenään.

Toista oli Barack Obaman presidenttikaudella, jolloin Obaman ja Netanjahun suhteita kuvattiin jäisiksi.

Israelissa pidetään ennenaikaiset parlamenttivaalit huhtikuun 9. päivänä. Jos Netanjahu säilyttää paikkansa, tulee hänestä Israelin historian pitkäaikaisin pääministeri.

Netanjahun vaalinäkymät ovat melko valoisat.

Lisävauhtia kampanjaan hän sai maanantaina, kun Trump tunnusti Golanin kukkuloiden kuuluvan Israelille.

Israel valtasi Golanin Syyrialta kuuden päivän sodassa vuodessa 1967 ja liitti alueen itseensä vuonna 1981. Yksikään maa ei ole ennen Trumpin ilmoitusta tunnustanut Golanin kuulumista Israelille.

Gallup-suosio lähti nousuun

Jo aikaisemmin oli Trump siirtänyt ensimmäisenä maana suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, mikä sai arabit takajaloilleen.

Golan-päätöksellä näyttää olevan suoria vaikutuksia. Suuri enemmistö israelilaista pitää Trumpin ilmoitusta hyvänä.

Jerusalemin Postin gallupissa Netanjahun oikeistolaisen Likud-puolueen kannatus pomppasi heti ylöspäin. Nyt Likud olisi saamassa 29 paikkaa 120-jäsenisessä knessetissä, Israelin parlamentissa. Se on kaksi paikkaa enemmän kuin viikko takaperin.

Likudilla on nykyisessä knessetissä 30 paikkaa. Netanjahu on pysynyt vallassa pienten puolueiden tuella. Ne ratkaisevat hallituksen kokoonpanon myös huhtikuun vaalien jälkeen.

Kenraalin puolue haastajana

Netanjahun pahimmaksi haastajaksi on noussut uusi puolueallianssi, jonka nimi on Sininen ja valkoinen. Sen johdossa on armeijan entinen komentaja, kenraali Benny Gantz.

Gantz perusti oman puolueen joulukuussa 2018. Se sai nimekseen Israelin lannistumaton puolue. Gantzin puolueen lisäksi puolueallianssiin kuuluu kaksi muuta keskustalaista puoluetta.

Gantz on Netanjahua halukkaampi neuvottelemaan palestiinalaisten kanssa, mutta myös Gantzin mielestä Israelin on pidettävä Golanin kukkulat itsellään.

Kolme syytettä vireillä

Netanjahun ennätyspitkän valtakauden tiellä on nyt Israelin oikeuslaitos.

Israelin yleinen syyttäjä Avichai Mandelblit ilmoitti helmikuussa, että Netanjahua vastaan on vireillä kolme oikeusjuttua. Pääministeriä epäillään lahjonnasta, petoksesta ja luottamuksen rikkomisesta.

Kaksi juttua liittyy syytöksiin, joiden mukaan Netanjahu pyysi mediataloilta, että nämä julkaisivat hänestä myönteisiä juttuja vastineeksi tietyistä eduista. Kolmannessa jutussa Netanjahun epäillään saaneen kalliita lahjoja Hollywoodin miljardööriltä.

Netanjahu on leimannut syytökset opposition alulle panemaksi ajojahdiksi. Tutkinnan julkistaminen juuri vaalien alla on Netanjahun mielestä skandaali.

Netanjahu ei aio erota

Jos Netanjahu voittaa huhtikuun vaalit ja korruptiotutkinta johtaa syytteisiin, tulee hänestä ensimmäinen pääministeri, jonka tekoja punnitaan oikeussalissa.

Netanjahu on kieltäytynyt harkitsemasta eroa, vaikka syytteitä nostettaisiinkin.

Vuonna 2008 Netanjahu vaati oppositiojohtajana pääministeri Ehud Olmertia eroamaan, kun Olmert joutui korruptioepäilyjen kohteeksi.

Epäily lahjonnasta päätti tuolloin Olmertin poliittisen uran. Helmikuussa 2016 Olmert sai 19 kuukauden vankeustuomion.