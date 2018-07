Trump suomii ex-asianajajaansa tämän nauhoittamasta keskustelusta Playboy-tähden kanssa

STT

Washington

Presidentti Donald Trump arvostelee entistä asianajajaansa siitä, että tämä on nauhoittanut keskustelun Playboy-tähden kanssa. Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi eilen, että Trumpin ex-asianajajalla on nauhoitettuna keskustelu, jossa asianajaja ja Trump keskustelevat Playboy-tähden kanssa tälle maksettavasta korvauksesta. Playboy-malli on kertonut, että hänellä on ollut suhde Trumpin kanssa.

Trump kommentoi tänään Twitterissä, että on uskomatonta, että asianajaja olisi nauhoittanut asiakkaan keskustelua. Trump tviittasi, että tämä voi olla jopa laitonta.