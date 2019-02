Trumpin terveys on lääkärin mukaan oikein hyvä – painoa kertynyt lisää vuoden aikana

USA:n presidentin Donald Trumpin ruokavaliossa olisi monipuolistamisen varaa.

Virpi Niemistö

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin terveys on yleiskuvaltaan oikein hyvä.

Näin todetaan Trumpin vuosittaisen terveystarkastuksen tuloksissa, jotka julkaistiin torstaina.

Parantamisen varaakin kuitenkin löytyy. Trumpin leposyke on noussut ja hänen kolesterolilääkitysannostustaan on jouduttu nostamaan.

72-vuotiaan Trumpin leposyke on 70 lyöntiä minuutissa. Viime vuonna se oli 68 lyöntiä minuutissa. Asiasta uutisoineen CNN:n mukaan hänen verenpaineensa oli nyt 118/80, joka eroaa hieman viime vuoden 116/70 luvuista.

Trump painoi viime vuonna 108 kiloa, ja nyt lukema on noussut 110 kiloon.

USA:n presidentin pituudeksi on ilmoitettu 190 senttiä. Viime vuonna Atlantin takana spekuloitiin sillä, että ajokortissa Trumpin pituudeksi olisi merkitty 188 senttiä.

Fyysisten mittojen on sanottu olevan Trumpille arka paikka. Senaattori Marco Rubio joutui pyytämään anteeksi vuonna 2016, kun hän oli pilkannut Trumpin pieniä käsiä.

Ranskalaiset maistuvat

Valkoisen talon nykyinen isäntä tunnetaan pikaruuan, kuten esimerkiksi ranskalaisten perunoiden, ystävänä.

Hän ei ole CNN:n mukaan muuttunut ruokavaliotaan ja liikuntatottumuksiaan niin paljon kuin asiantuntijat ovat suositelleet. Esimerkiksi kalaa Trumpin pitäisi syödä nykyistä enemmän.

Trump ei kuitenkaan tupakoi eikä alkoholikaan maistu. Trumpin kerrotaan todenneen, ettei hän koskaan ole juonut edes yhtä olutta.

Trump golf-vetimissä Floridan kartanonsa lähitienoolla on usein kuvattu näky. Presidentti itse on kuitenkin kuvaillut, että hänen yleisin liikuntamuotonsa on kävellä ympäri Valkoista taloa ja seistä julkisissa tilaisuuksissa.

Trump kävi terveystarkastuksessa viime viikolla ja se kesti noin neljä tuntia.