Tsadjärven tytöt tuntevat pelon – länsiafrikkalaisen järvialueen humanitaarinen kriisi rajoittaa ennen muuta tyttöjen elämää

Nigerian armeija pelasti noin 700 terroristijärjestö Boko Haramin vangiksi joutunutta ihmistä Nigeriassa tammikuussa 2018.

Ida Kannisto

Väkivallan ja seksuaalisen ahdistelun uhka seuraa kouluun ja töihin, kulkee mukana kadulla ja tulee kotiin saakka. Tsadjärven alueen tytöt ovat tottuneet pelkäämään.

– Väkivallan ja sieppausten pelko rajoittaa tyttöjen elämää, kertoo Kaisa Huhtela, Plan International Suomen humanitaarisen työn ohjelmapäällikkö.

Neljän valtion alueelle levittäytyvän Tsadjärven ympäristössä vallitsee vakava humanitaarinen kriisi.

Tsadjärveä reunustavissa valtioissa poliittinen ja taloudellinen tilanne on epävakaa.

Yli viidenneksellä väkivaltakokemus

Plan Internationalin tänään maanantaina julkaistavasta raportista, jonka Lännen Media sai käsiinsä etukäteen ja jonka odotetaan keräävän laajaa kansainvälistä huomiota, käy ilmi, että yli viidennes raporttiin haastatelluista 449 tytöstä on kokenut fyysistä väkivaltaa viimeisen kuukauden aikana.

Pelko seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta koskee lähes kaikkia tyttöjä.

Raiskauksiin liittyy raskauden mahdollisuus, ja äitikuolleisuus on alueella maailman korkeimpia.

Huhtela on vieraillut Tsadjärven kriisialueella. Sinä aikana selväksi kävivät etenkin tyttöjen koulunkäyntiin liittyvät merkittävät ongelmat. Koulumatka on turvaton, eivätkä kaikki vanhemmat päästä tyttöjä kouluun. Suomen ulkoministeriö tukee alueella varhaiskasvatushanketta liikkuvien keskusten muodossa.

– Näin omin silmin, että matkat kylien välillä ovat erittäin pitkiä ja logistisesti hankalia, Huhtela kertoo.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan Tsadjärven alueella on kadoksissa ennätyksellisten suuri määrä ihmisiä. Vuonna 2014 Boko Haram sieppasi 276 koulutyttöä, mikä käänsi maailman huomiota hetkeksi kohti Tsadjärveä. Tapaus ei kuitenkaan ollut ainutkertainen.

– Koulua käyviä tyttöjä kohtaan suunnataan hyökkäyksiä, koska Boko Haramin ideologia on länsimaista koulutusta vastaan. Tyttöjen asema on pitää huolta kodista. Pojat voivat kouluttautua.

Ilmastonmuutos pahentaa tilannetta

Tilannetta pahentaa ilmastonmuutos, jonka seurauksena alueen asukkaille elintärkeä Tsadjärvi kutistuu yhä pienemmäksi ja aavikko levittäytyy yhä laajemmalle. Järven kuivuminen alkoi jo 1970-luvulla, ja sittemmin järven pinta-ala on huvennut ainakin 90 prosenttia.

Kaikkien neljän kipuilevan valtion rajoilla käydään kamppailua islamistista terrorijärjestöä Boko Haramia vastaan, joka piinaa paikallisia jatkuvilla väkivallanteoilla. Järjestö pyrkii syrjäyttämään valtion lait islamilaisella sharialailla.

Yhdysvaltalainen aikakauslehti The New Yorker nimitti aluetta viime vuonna maailman monimutkaisimmaksi humanitaariseksi katastrofiksi. Konflikti on tähän mennessä kestänyt yhdeksän vuotta.

Tytöt ovat jääneet Tsadjärven alueella erityisen heikkoon asemaan, sillä kaappaukset pakkoavioliittoihin ja orjuuden kaltaisiin oloihin koskettavat etenkin heitä.

– On monia asioita, jotka tekevät tyttöjen ja naisten tilanteesta erityisen huonon. Nigeriassa oli viime vuonna yli sata tapausta, joissa tyttöjä käytettiin itsemurhaiskun tekijöinä. Heihin on sidottu pommeja, ja osalle jopa uskoteltu, että he selviävät iskusta, Huhtela kertoo.