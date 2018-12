Tuhannet joulupukit tempaisivat lastensairaalan puolesta Torinossa

STT, AFP

Torino

Tuhannet joulupukit kerääntyivät sunnuntaina Torinoon keräämään rahaa lastensairaalaa varten. Osa punanutuista saapui paikalle pororeen sijasta modernin italialaistyylisesti skootterilla tai polkupyörällä.

Tapahtuman järjestäjien mukaan paikalla oli ennätykselliset 20 000 joulupukkia auttamassa Regina Margheritan lastensairaalaa.

– Tämä on ainutlaatuinen näky. Koska joulu on taianomaista aikaa, se on myös aikaa, jolloin tulee muistaa vaikeuksissa olevia, korosti Torinon pormestari Chiara Appendino.

Joulu on myös rakkauden aikaa, ja siksipä La Stampa -lehden sivuilta löytyy video, jossa yksi pukeista kosii tapahtumassa tyylikkäässä polviasennossa tulevaa joulupukin muoriaan.