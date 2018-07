STT

San Francisco

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa riehuu useita maastopaloja. Paloissa on kuollut ainakin kolme palomiestä, ja lisäksi useita muita palomiehiä ja siviilejä on loukkaantunut. Ihmisiä on myös kateissa palojen vuoksi.

Lisäksi kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu, ja Los Angeles Timesin mukaan ainakin 65 kotia on tuhoutunut paloissa. Kalifornian pelastuslaitoksen tiedottajan Scott Kenneyn mukaan palo uhkaa 5 000:ta kotia ja rakennusta, uutisoi CNN. Tuhansia palomiehiä on hälytetty sammuttamaan maastopaloja.

Keskiviikkona alkanut, Cranston Fire -nimen saanut nopeasti etenevä palo on johtanut 7 000 ihmisen evakuointiin. Paloa on sammuttamassa 1 300 palomiestä. Viranomaiset ovat pidättäneet 32-vuotiaan miehen epäiltynä palon sytyttämisestä.

Yksi paloista on levinnyt Yosemiten kansallispuistoon, joka on jouduttu osittain sulkemaan palon vuoksi.

Kuuma ja kuiva sää jatkuu

Osavaltion kuvernööri Jerry Brown on julistanut hätätilan pohjoiseen Kaliforniaan Shastan piirikuntaan. Hän on pyytänyt liittovaltiolta apua Carr-nimen saaneen palon sammuttamiseen. Hän on pyytänyt avuksi sotilaskoneita sekä tarvikkeita ja vettä piirikunnan alueelta evakuoiduille 30 000 ihmiselle.

Voimakkaat tuulet muodostavat viranomaisten mukaan ”tulitornadoja”, jotka kaatavat autoja ja puita juurineen, kertoo BBC. Palon alueella kerrotaan levinneen ”hallitsemattomasti”. Kuvernööri on määrännyt kansalliskaartin avustamaan paloa jo sammuttamassa olevia 3 400 palomiestä. Palo on tuhonnut jo 500 rakennusta ja levinnyt lähes 20 000 hehtaarin alueelle. Tuhansia muita rakennuksia on uhattuna, kertoo CNN.

Perjantai-iltana palosta oli hallinnassa vain murto-osa. Joillakin ihmisillä on ollut vain noin puoli tuntia aikaa paeta paloa.

Kuuman ja kuivan sään on ennustettu jatkuvan viikonloppuna ja lämpötila on noin 40 asteessa. Asiantuntijoiden mukaan tämä on pahin metsäpalokauden alku kymmeneen vuoteen.

Viranomaiset ovat kuvailleet paloja uhkaaviksi ja armottomiksi. Viime vuosi oli Kaliforniassa tilastojen pahin maastopalojen osalta. Tuolloin palot tuhosivat noin 9 000 rakennusta ja yli 40 ihmistä menetti henkensä.