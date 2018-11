Ukrainan tulevat presidentinvaalit voivat vaikuttaa Kertshinsalmen selkkauksen taustalla, arvioi Upin asiantuntija

STRINGER

Venäjä kidnappasi kolme Ukrainen laivaa.

STT, IIRO-MATTI NIEMINEN

Helsinki / Moskova

Ukrainan ja Venäjän välisen tilanteen kärjistymiselle Asovanmerellä ja Kertshinsalmessa on nähtävissä kolme syytä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes STT:lle.

Moshesin mukaan Ukraina oli hiljattain alkanut vastata Venäjän kuukausia jatkuneisiin, laivaliikennettä vaikeuttaviin toimiin alueella ja tuonut laivastonsa partioveneitä Asovanmerelle. Moshes huomauttaa, että ukrainalaiset yritykset olivat kuukausien ajan kärsineet taloudellisia tappioita, koska laivojen piti odottaa jopa päivien ajan, että ne pääsevät kulkemaan Kertshinsalmen läpi.

Toiseksi tapahtumat pitää Moshesin mukaan asettaa Ukrainan ensi kevään presidentinvaalien kontekstiin. Jos Ukrainaan julistetaan tapahtumien vuoksi poikkeustila, se voi johtaa presidentinvaalien lykkäämiseen, jolloin Venäjä saisi tilaisuuden esittää propagandassaan Ukrainan epädemokraattisena valtiona, jossa maata johtava juntta yrittää pidentää aikaansa vallankahvassa.

Toisaalta Ukrainan johdolla ei Moshesin mukaan ole varaa olla reagoimatta Venäjän toimiin Asovanmerellä, koska presidentinvaalit lähestyvät. Ukrainan nykyinen presidentti Petro Poroshenko on menestynyt heikosti kannatuskyselyissä.

Kolmanneksi Venäjä saa nyt mahdollisuuden tarkkailla lännen reaktioita Asovanmeren tapahtumiin. Moshesin mielestä on olemassa syitä uskoa, etteivät Euroopan maat halua lähettää Venäjälle viestiä, että tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää. Moshes perustelee näkemystään muun muassa sillä, että Euroopan unioni on jakautunut ja Saksan liittokansleri Angela Merkel on ennemmin tai myöhemmin lähdössä ja sen vuoksi rampa ankka.

Moshes: Venäjän strategia nojaa siihen, ettei länsi toimi

Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta Kertshinsalmessa ja käytti valtauksen yhteydessä myös aseita. Venäjä oli sunnuntaina myös sulkenut Mustanmeren ja Asovanmeren yhdistävän Kertshinsalmen suurella rahtilaivalla. Maanantaina salmi avattiin jälleen siviilialusten liikenteelle.

Moshes kuvailee Venäjän toimia Kertshinsalmessa ”turvalliseksi uhkapeliksi”.

Jos Ukraina tilanteen kiristyessä ampuisi ensimmäisen laukauksen, Moshesin mukaan siitä seuraisi, että Ukraina lyötäisiin sotilaallisesti ja sen olisi vaikea laskea kansainvälisen solidaarisuuden varaan.

Jos taas Ukraina ei olisi reagoinut mitenkään laivaliikenteen vaikeuttamiseen Kertshinsalmessa, se olisi joutunut kärsimään taloudellisia tappioita.

– Ja jos Ukraina toimii, kuten se on nyt tehnyt, Venäjä saa propagandahyötyä, Moshes sanoo.

Moshesin mukaan Venäjän strategia nojaa siihen, etteivät länsimaat ole valmiita ryhtymään konkreettisiin toimiin Kertshinsalmen tapahtumien vuoksi. Mutta jos länsimaat viestivät Venäjälle, että ne ovat valmiita tekemään muutakin kuin ilmaisemaan huolestuneisuutensa, esimerkiksi toimittamaan Ukrainalle sotilaallista apua tai jäädyttämään lisää taloudellisia hankkeita Venäjän kanssa, silloin tilanne on Moshesin mukaan toinen.