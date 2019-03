USA-asiantuntijan mukaan Trumpin paine ei ole vielä ohi, vaikka retoriikan valossa hän voitti – Mikä rumba tästä vielä tulee?

Kysymys, joka Benita Heiskasen mukaan nousee vielä esille, kuuluu: Minkä takia oikeusministeriö pystyy yhden paperin perusteella viikonlopun aikana tekemään päätöksen, kun Mueller ei pystynyt tekemään sitä kahden vuoden aikana?

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Benita Heiskasen mukaan presidentti Donald Trumpin paine ei ole vielä ohi.

– Jos tilanne menisi niin, että tämä on nyt päätös, elämä jatkuu ja katseet kohdistuvat jo 2020 vaaleihin, niin se olisi helpotus kaikille. Ihmiset saisivat työrauhan raskaan kokemuksen jälkeen, mutta eihän se niin tule menemään, Turun yliopistossa työskentelevä Heiskanen painottaa.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tiimi ei löytänyt riittävästi todisteita Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kampanjan ja Venäjän välisistä yhteyksistä vuoden 2016 presidentinvaalikampanjassa.

– Pahoin pelkään, että seuraavat lähes kaksi vuotta vaaleihin saakka tulevat olemaan Muellerin dokumentin ruotimista. Ensimmäiset kaksi vuotta menivät tutkinnan spekuloinnissa. Nyt demokraatit saattavat haluta kuulla sekä Muelleria että oikeusministeriä.

– Olen väsynyt jo valmiiksi, kun ajattelen, mikä rumba tästä vielä tulee. Etenkin kun uudet presidentinvaalit ovat jo alkaneet.

Retoriikan valossa Trumpin voitto

Heiskasen mukaan Donald Trump saa nyt suuren nosteen kannattajakuntansa keskuudessa, ja retoriikan valossa Muellerin tutkinta näyttäytyykin Trumpin voittona.

– On hyvä asia, että Muellerin tutkinta ei löytänyt mitään todisteita Trumpin kampanjan osallistumisesta Venäjän vaalisekaantumiseen. Faktahan on se, että Venäjä sekaantui vaaleihin. Siitä on tullut syytteitä, mutta tämä asia on nyt unohtunut, Heiskanen huomauttaa.

Hän muistuttaa, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihin kolmella tavalla: Ensiksi demokraattien puoluekokouksen sähköposteihin murtauduttiin, toiseksi vaikutettiin Hillary Clintonin kampanjaan ja kolmanneksi murtauduttiin paikallisten vaalilautakuntien koneistoihin.

– Nyt todistettiin, että ei löytynyt todisteita sille, että Trumpin kampanja olisi ollut aktiivisesti tässä mukana.

Oikeuden estämisestä, tulee Heiskasen mukaan kuitenkin nousemaan kohu. Trump erotti keväällä 2017 FBI:n johtajan James Comeyn. Trump oli istunut hänen kanssaan kahdenkeskiselle päivällisellä ja vaatinut lojaalisuutta Venäjä-tutkintaan. Trump myönsi, että antoi potkut liittyen Venäjä-tutkintaan.

– Mueller ei syystä tai toisesta ottanut kantaa siihen, että pitäisikö presidenttiä syyttää tästä. Mueller ei syytä eikä vapauta. Tämä oli aika ällistyttävä päätös, koska nyt oikeusministeri tulkitsi sen niin, että hän vapauttaa Trumpin syytöksistä. Tästä tulee varmasti nousemaan kohu.

Miksi ei laitettu kongressin harkintaan?

Toinen kysymys, joka nousee Heiskasen mukaan vielä esille, kuuluu: Minkä takia oikeusministeriö pystyy yhden paperin perusteella viikonlopun aikana tekemään päätöksen, kun Mueller ei pystynyt tekemään sitä kahden vuoden aikana?

– Kysytään, minkä takia oikeusministeri teki tämän päätöksen, ja minkä takia sitä ei laitettu kongressin harkintaan.

Heiskanen on varma, että demokraatit haluavat nähdä koko Muellerin dokumentin kaikkine liitteineen ja haastatteluineen. Valiokunnat, jotka muutenkin tutkivat Trumpin muita toimia, haluavat nähdä myös.

– Kongressin jäsenetkin varmasti haluavat nähdä, ja sitten tulee kova paine, että suuri yleisö saa nähdä dokumentin. Nythän kukaan muu ei ole nähnyt syytedokumenttia kuin oikeusministeriö ja Mueller.

Heiskanen sanoo ymmärtävänsä, miksi demokraatit vaativat raporttia julki.

– Demokraattien ryhmän johtaja Nancy Pelosi esittää maltillista keskilinjaa. Hän ei olisi halunnut presidenttiä virkasyytteeseen, koska historiallinen kokemus on, että se puolue, joka haastaa presidentin virkasyytteeseen, kärsii tappion seuraavissa vaaleissa.