Presidentti Macron on lämmitellyt suhteita Suomen itänaapuriin ja osallistui heinäkuussa jalkapallon MM-kisojen finaaliin Venäjällä. Macron on kehottanut presidentti Vladimir Putinia löytämään Venäjällä vangitun Oleg Sentsovin tapauksessa "humanitaarisen ratkaisun". Ukrainalainen elokuvaohjaaja Sentsov on ollut nälkälakossa jo yli sata päivää. Sentsov vangittiin Venäjällä terroristisesta toiminnas

Uudistusmielinen Macron tulee vierailulle Suomeen – talouden Mozartiksi ristitty presidentti on tunnettu vakuuttavasta kädenpuristuksestaan

Julkaistu 26.8.2018 klo 11:00

Macron voitti presidentinvaalit äänivyöryllä vuonna 2017. Nyt EU:n kultapojan maine on saanut kolhuja. Suomeen matkustaa myös hänen vaimonsa Brigitte Macron. Ranskan ensimmäinen nainen on maassaan miestään suositumpi.

Ranskan presidentti

Emmanuel Macron

ja hänen puolisonsa

Brigitte Macron

vierailevat keskiviikkona ja torstaina Suomessa.