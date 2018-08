Uusi julkinen avovessa tuo helpotuksen hätään Pariisissa – Notre Damen läheisyydessä laatikkoon virtsaavia on paheksuttu

Dallasista kotoisin oleva Hallie pääsi testaamaan Pariisin uusinta maamerkkiä, punaista ulkoilmapisuaaria. Tarpeita tehdessään "urinaalilta" pääsee ihailemaan jokimaisemia.

Patrick Le Louarn

Pariisi

Pariisin katukuvassa postilaatikot ovat keltaisia ja pisuaarit punaisia.

Sitten Eiffel-tornin rakentamisen pariisilaisia ei ole ollut helppo hämmästyttää millään. Miljoonakaupungissa on totuttu monenlaiseen, mutta nyt miehille suunnattu yhden hengen avokäymälä saa monella tunteet pintaan.

Kun hätä on suurin, apu löytyy postilaatikkoa muistuttavasta boksista. Seiniä koekäytössä olevan pisuaarin ympärillä ei ole.

Kaikkiaan uudenlaisia kadunvarsipisuaareja on viisi. Yksi niistä on sijoitettu historiallisen Notre Dame -kirkon lähistölle paikkaan, josta tuhannet turistit Seinen jokiristeilyllään lipuvat ohi. Eiffel-tornin lisäksi kuviin saattaa tarttua myös outo punainen laatikko ja mies.

Uuden keksinnön taustalla on Pariisin perinteinen ongelma: helpotuksen saaminen on vaikeaa. Harvoilla bulevardeista on ilmaisia, kunnollisia vessoja. Kahviloissa käymälän avain annetaan useimmiten vain asiakkaille. Se tuottaa uuden ongelman. Jos mielii vessaan, on pakko tilata juoma, ja kohta onkin sitten etsittävä uutta vessallista kahvilaa.

Kadulle Pariisissa ei kannata lirautella. Vaikka sen tekisi kuinka huomaamattomassa paikassa, siitä saa 68 euron sakot.

Taistelussa vessapulaa vastaan kaivataan siis uusia ideoita. Lehdistö on antanut tulokkaalle nimeksi urittrottoir, joka on yhdistelmä urinaalia ja jalkakäytävää. Nyt kaduille asennetut viisi uutta pisuaaria ovat alkuun koeluontoisia prototyyppejä. Jos ne yleistyvät, vanhemmat herrat, joiden eturauhanen hiukan reistailee, voivat sovittaa iltakävelynsä pömpeleiden mukaan.

Moni toivoo ainakin laitoja ympärille

Pissauspöntöt nostattavat kulkijoissa tunteita. Suurin osa korttelin asukkaista on suhtautunut asiaan melko myönteisesti, kertoo koiraansa ulkoiluttava 58-vuotias rouva. Kulttuuriskandaaliksi tällainen ei Ranskassa yllä.

Osa miehistä ujostelee liian avonaista pisuaaria.

– En pahimmassakaan hädässä pissaisi ”pikku työkalullani” tähän pönttöön. En ole vaatimaton vaan ajattelen käytäntöä. Tuntuu ehkä hölmöltä, mutta kuulun siihen ikäluokkaan, joka pitää asiointia hyvin henkilökohtaisena, naurahtaa Aristide Briand, 68, Seinen rannalla Ile-Saint-Louis´in saarella.

– Pömpeli pitäisi ainakin varustaa peittävillä laidoilla. Plussaa siitä, ettei pöntöstä lähde pienintäkään hajua ja nämä ovat ekologisia, koska virtsa menee kierrätykseen, vaimo Emilienne, 67, säestää.

”Parempi näin kuin nykyinen ruiskiminen kaduille”

Madame Carolineksi esittäytyvä rouva on vain tyytyväinen, jos kadulle virtsaaminen vähenee.

– Asun tuossa 50 metrin päässä, eikä pisuaari minua häiritse, hän sanoo.

Asiasta on kuulemma keskusteltu naapurien kesken.

– Tässä korttelissa juhlitaan aamuyöhön saakka. Ehdottomasti on parempi, että miehet asioivat laitteeseen kuin ruiskivat mihin sattuu, kuten nykyään. Hajut ovat sen mukaisia.

Oma versio naisille ja käsienpesumahdollisuus?

Alhaalta Seinen rannalta kapuavat amarikkalaiset Hallie ja Willie, molemmat 31, kohti pömpeliä. Hallie on kieltenopettaja ja Willie it-ohjelmoija kotiosavaltiossaan Texasissa. Molemmat puhuvat hyvää ranskaa.

Dallasissa asuvan Willien mielestä pisuaari on loistovehje.

– Pariisissa on niin vaikeaa löytää kusipaikkaa. Tällainen on tosi tarpeen, hän selvittää kiemurrellen.

– Anteeksi, mutta hätä on kauhea.

Kysyn saanko ottaa kuvan hänen toimituksestaan. Willie empii, vaimo nauraa ja antaa luvan.

– Ota sitten, mutta takaapäin.

Hallie-vaimo näkee avoimessa bajamajassa kaksi negatiivista puolta.

– Se on vain miehille. Meidän naisten tarpeisiin pitäisi olla suljettu tila, ja se olisi tietysti hankalampi toteuttaa. Sitten tähän pitäisi ehdottomasti lisätä käsienpesumahdollisuus.

– Yes, hyrisee Willie, tuohon Seinen rantaan on sentään vähän matkaa.

Pakkohan se oli kokeilla

Tietenkin pisuaaria täytyy testata.

Näkymät ovat uhkeat. Laarilta näkyy Seine ja sen oikeanpuoleinen ranta, pont Marie. Edestä kulkee jokilaivoja.

Punaisen klosetin pinta on päällystetty puunkuorilla, ja taiteellisena yksityiskohtana kukoistaa viherkasvi. Sivuilla on pienet, peittävät laidat. Asiointikouru on puhdas. Nesteen evakuointiin tarkoitettu rakonen vetää hyvin. Laite on käyttäjälle lähes hajuton.

Testaajan mielipide: Ajaa asiansa, mutta on turhan näkyvällä paikalla. Arvosana 8/10.