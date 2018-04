Vaihtoehdot Syyriassa vähäiset – Yhdysvallat voi jatkaa diplomaattisella linjalla tai toteuttaa vastaiskun

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi lehdistötilaisuudessa maanantaina, että Yhdysvallat aikoo vastata kovalla kädellä Syyriassa tehtyyn kaasuiskuun. Mitään keinoja ei ole suljettu pois, totesi Trump.

Siiri Welling

Syyrian tilanne voi seuraavaksi edetä kahdella tavalla: diplomaattista tai aseellista tietä pitkin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että maa aikoo puuttua viikonloppuna Syyriassa tehtyyn kaasuiskuun. Toistaiseksi kukaan ei tiedä, kuka kaasuiskun takana on. Epäilyt kohdistuvat Syyrian presidenttiin Bashar Al-Assadiin.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo vastata iskuun ”vahvalla vastauksella”, mutta toistaiseksi mitään ei ole tehty.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntijan Mikko Patokallion mukaan Yhdysvalloilla on monia vaihtoehtoja, vaikka järkeviä ne eivät välttämättä ole.

– Lyhyellä aikavälillä Yhdysvalloilla on mahdollisuus toistaa viime vuoden risteilyohjusiskut, eli isketään muutamaa rajoitettua kohdetta vastaan Syyriassa, jotka ovat jollain tavalla osallisia kemiallisten aseiden käyttämiseen tai tuottamiseen Syyriassa. Mutta se ei toiminut viime vuonnakaan kovin hyvin, sillä kemiallisten aseiden käyttöä on nähty senkin jälkeen. On epäselvää, miten iskun toistaminen vaikuttaisi nytkään sen kummemmin.



Huhtikuussa 2017 Yhdysvallat teki ohjusiskun Shayratin sotilastukikohtaan vastauksena Khan Sheikhounissa tehtyyn kemialliseen iskuun.

Yhdysvaltojen toinen mahdollinen reaktio on laajempi interventio, mutta Patokallio ei usko sen olevan Yhdysvalloille kovin todennäköinen optio. Trump on aikaisemmin todennut haluavansa enemmänkin vetää joukkojaan pois Syyriasta. Laajempi interventio tarkoittaisi päinvastaista: joukkoja pitäisi lisätä.

Diplomaattisellakin saralla vaihtoehdot ovat huonot. Venäjä puolustaa al-Assadin hallintoa ja torpedoi kaikki muut ratkaisut, joiden avulla Syyrian tilanteessa on mahdollista edetä. Maanantaina YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa Venäjän edustaja kielsi, että Syyrian Doumassa olisi tapahtunut kemiallisin asein tehty isku

– Isompaan muutokseen johtavia vaihtoehtoja ei ole kovin montaa tarjolla. Tosiasia on, että Syyrian hallitus on päässyt kuin koira veräjästä kemiallisten aseiden käytöstä tähän asti, muistuttaa Patokallio.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ottanut kantaa kaasuiskuun. Vuorokauden sisällä Macron on keskustellut kahdesti Trumpin kanssa puhelimessa Syyrian tilanteesta ja reaktiosta kaasuiskuun. Patokallio muistuttaa, että Ranskalla on EU-valtiona Yhdysvaltoja pienemmät mahdollisuudet toimia Syyriassa.

– Yksin Ranska ei voi oikein tehdä mitään. Vaikka Ranskalla on jossain määrin itsenäistä iskukapasiteettia, ei se ilman Yhdysvaltojen ja muiden EU-maiden myötämielistä tukea saavuta isompaa muutosta Syyriassa. Diplomaattisesti on toki tärkeää, että Yhdysvallat ei ole yksin puhumassa vastatoimista.

Ranska ja Yhdysvallat voivat toteuttaa myös yhteisen ilmaiskun. Todennäköisempää on, että Ranska valitsee diplomaaatin roolin.

– Se, mitä varmasti pyritään tekemään, mutta joka tulee olemaan vaikeaa, on jälleen kerran yrittää käynnistää JIM, jatkaa Patokallio.

Vuonna 2015 kemiallisten aseiden käytön jälkeen luodun Joint Investigative Mechanism (JIM) -nimisen tutkintaelimen oli tarkoitus selvittää viime vuonna tehtyjen iskujen tekijät. Viime marraskuussa tutkintaelimelle oli tarkoitus antaa kuukauden jatkoaikaa YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta Venäjä käytti veto-oikeuttaan. YK:n ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) yhteisen paneelin mandaattia ei jatkettu.

– Mutta ehkä tässä tilanteessa Venäjäkin haluaa jatkaa missiota (JIM), jos sen kautta pystyy välttämään voimatoimet Assadin hallintoa vastaan. Tässä Ranska pystyy ehkä toimimaan välikätenä kovemman linjan Yhdysvaltojen ja Venäjän välissä. Venäjäkin haluaa, että tässä tilanteessa vältetään eskalaatio, toteaa Patokallio.

Venäjä tuskin tulee kääntämään selkäänsä Syyrian hallitukselle ja Al-Assadille, vaikka kaasuisku ei ole senkään mieleen. Venäjä on investoinut paljon omaa ja kansainvälistä arvovaltaansa Syyrian tilanteeseen ja sen stabilointiin. Sillä ei yksinkertaisesti ole varaa kääntää selkäänsä Al-Assadille.

– Assadin ja Venäjän suhde ei tietysti ole helppo. Assadin hallinto on näpäyttänyt Venäjää monessa asiassa, jopa niissä asioissa, joissa Venäjä olisi toivonut myötämielisempää asennetta. Sitä ei ole tullut, sillä Assadin hallinto tietää, että sen liikkumavara syntyy siitä, että Assadia on henkilönä vaikea korvata tilanteessa. Niin kauan, kun Assad on korvaamaton liittolaisilleen, pystyy Assad vahvistamaan omaa asemaansa myös liittolaistensa kustannuksella.

Todennäköisin skenaario on Patokallion mukaan se, että Yhdysvallat tulee jälleen käyttämään jonkinlaisia voimakeinoja Syyriassa. Samaan aikaan YK:ssa tulee olemaan pyrkimyksiä käynnistää uusia tutkimusmekanismeja OPCW:n kanssa.

– Iso kokonaisuuteen vaikuttava tekijä on se, missä vaiheessa iskut tulevat. Tulevatko iskut ennen neuvottelua ja mahdollista läpimurtoa vai toisinpäin, ja voivatko neuvottelut estää uudet iskut? Trumpin hallintoa katsoen voi olla, että iskut tapahtuvat nopeasti ja vetävät neuvotteluilta maton alta, pohtii Patokallio.

– Tässä on eskalaatioriski. Syyrian maaperällä on monta eri toimijaa, jotka tekevät omia toimiaan ja tavoittelevat eri asioita. Vahinkojen riski on suuri, ja se tiedostetaan ylemmällä tasolla. Yhdysvalloissa toimintatapaa toivottavasti pohditaan vähän pidempään.