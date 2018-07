Valtionpäämiesten lennättäminen on tarkkaa hommaa – esimerkiksi Ranskan presidentille oli käydä huonosti vuosituhannen vaihteessa

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen yhteydessä todennäköisesti näemme ikonisen Air Force Onen Helsinki-Vantaalla, vaikka konetta ei tavallaan edes ole olemassa.

Air Force One, erikoisvarusteltu VC-25A, on pohjimmiltaan Boeingin 747-200 -matkustajakone. Tällä koneyksilöllä Donald Trump vieraili kesäkuussa Singaporessa. Seuraava presidentin erikoiskonekalusto on edelleen jumbojetti, tässä tapauksessa uusinta Boeing 747-8 -mallia.

