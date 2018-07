Vastustuskykyinen seksibakteeri aiheuttaa huolta maailmalla – Suomessa sen levinneisyydestä ei ole tietoa

Ida Roivainen

Britannian seksuaaliterveyden yhdistys BASHH on julkaissut uuden ohjeistuksen, jonka avulla vastustuskykyisen seksibakteerin tartunnat voidaan paremmin tunnistaa ja hoitaa.

– Meillä ei ole varaa jatkaa samalla tavalla kuin viimeiset 15 vuotta. Muutoin tilanne johtaa eittämättä kansanterveydelliseen hätätilaan, kun bakteerista kehittyy superbakteeri, toteaa ohjeistuksen toinen laatija, Paddy Horner BBC:lle.

Mycoplasma genitalium, on seksin kautta limakalvokosketuksessa tarttuva bakteeri, jonka tunnistaminen on vaikeaa, koska bakteerista aiheutuva tauti on usein oireeton. Se myös sekoitetaan helposti muihin seksitauteihin, kuten klamydiaan.

Hoitamattomana bakteeri voi aiheuttaa muun muassa virtsaputken tulehduksen ja naisille kohdunkaulan tulehduksen. Pahimmassa tapauksessa bakteeritartunta voi aiheuttaa lapsettomuuden.

Tartunnan vakavuutta lisää se, että väärin hoidettuna bakteerista voi tulla antibiooteille vastustuskykyinen, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Jo nyt bakteeri on kehittänyt resistenssin muun muassa makrolidi-antibiootteihin. Britanniassa niiden vastustuskyky on noin 40 prosenttia.

Britanniassa onkin hiljattain kehitetty bakteerin tunnistavia testejä. Tavoitteena on, että jatkossa oireet voidaan tunnistaa ajoissa ja hoitaa oikein. On myös varmistettava, että potilaat todella paranevat.

Suomessa tautia ei juuri testata

Siinä missä maailmalla bakteeri on herättänyt huolta, Suomessa taudin levinneisyydestä ei ole tarkkaa tietoa.

– Mycoplasman osalta haaste on siinä, että Suomessa sitä ei oikein rekisteröidä mihinkään, koska se ei kuulu tartuntarekisteriin ilmoitettaviin tauteihin kuten klamydia, tippuri, kuppa ja hiv. Esiintyvyydestä ei siis ole päivitettyä tietoa. Väitän, että tautia ei myöskään testata niin paljon kuin pitäisi, kertoo Väestöliiton nuorisolääketieteen asiantuntijalääkäri Miila Halonen.

Halosen mukaan mycoplasma genitaliaa voidaan hoitaa samalla tavalla kuin klamydiaa. Ongelma on siinä, että näin hoidettuna tauti jää usein tunnistamatta.

– Samat antibiootit periaatteessa purevat sekä klamydiaan että mycoplasmaan, mutta on ihan tosiasia, että kaikki tapaukset eivät tällä perushoidolla parane ja antibioottien teho näyttää laskevan.

Pohjoismaissa ja Suomessa antibiootin purevuus on toistaiseksi kuitenkin hyvällä tasolla. Halosen mukaan Britanniassakin käytetty atsitromysiini-antibiootti on Suomessa tehokkain hoito.

– Toki tilanne eittämättä elää, koska ihmiset matkustavat paljon, ja kannat sekoittuvat. Sitä kautta voidaan tuoda uusia kantoja Suomeen, sillä sehän tiedetään, että seksitaudit eivät Suomen rajoja kunnioita, vaan osa tartunnoista saadaan ulkomailta, Halonen sanoo.

Mikä siis neuvoksi, jotta tilanne ei pahene?

– Paras tapa on käyttää uuden kumppanin kanssa kondomia sekä yhdynnässä että suuseksin aikana. Olisi myös tärkeää käydä säännöllisesti seksitautitesteissä, Halonen toteaa.