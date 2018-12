Venäjä-tutkintaa johtava Mueller ei vaadi vankeusrangaistusta Michael Flynnille

STT, AFP

Washington

Venäjän vaikutusyrityksiä Yhdysvalloissa tutkiva erikoissyyttäjä Robert Mueller ei suosittele vankeusrangaistusta entiselle Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle Michael Flynnille.

Asia käy ilmi oikeudelle tiistaina annetuista asiakirjoista. Mueller perustelee päätöstään sillä, että Flynnistä on ollut ”huomattavaa apua” useissa käynnissä olevissa tutkinnoissa.

Mueller on pyytänyt Flynnin tuomion lykkäämistä neljästi kuluneen vuoden aikana, mikä on saanut tarkkailijat arvelemaan, että Flynn on toiminut merkittävänä todistajana erikoissyyttäjän tutkinnassa.

Liittovaltion poliisi FBI kuuli vuonna 2017 Flynniä tämän käymistä keskusteluista Venäjän Yhdysvaltain suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa. Myöhemmin kävi ilmi, että Flynn oli valehdellut keskustelujen sisällöstä FBI:lle, mikä johti Flynnin eroon. Flynn myönsi myöhemmin oikeudessa syyllistyneensä valehteluun.