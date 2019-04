Venäjä vapauttaa 97 vangittua valasta – merentutkija Cousteaun poika: Teemme kaikkemme pelastaaksemme eläimet

Lea Peuhkuri, Reuters

Venäjä sopi maanantaina kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, että se vapauttaa lähes sata valasta.

Valaita on pidetty kuukausien ajan ahtaissa aitauksissa lähellä Nakhodkan satamakaupunkia Venäjän Kaukoidässä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Kymmenen miekkavalasta ja 87 maitovalasta otettiin kiinni viime kesänä. Hankkeen takana olleet yhtiöt suunnittelivat niiden myyntiä eläintarhoihin Kiinaan.

Valaiden vangitseminen on suututtanut eläinoikeusryhmiä, ja eläinten vapauttamiseksi on tehty vetoomuksia. Sellaisen jakoi muun muassa amerikkalaisnäyttelijä Leonardo DiCaprio sosiaalisessa mediassa.

Niin ikään amerikkalaisnäyttelijä Pamela Anderson julkaisi nettisivuillaan avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Kreml puuttui asiaan ja määräsi paikalliset viranomaiset toimiin. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB nosti syytteet neljää yhtiötä vastaan kalastuslakien rikkomisesta.

Kreml myönsi, että valaita pidettiin julmissa oloissa, mutta sen mukaan olisi vaikeaa vapauttaa ne luontoon vahingoittamatta niitä.

Maanantaina ryhmä kansainvälisiä ja venäläisiä tutkijoita pääsi kuitenkin sopimukseen paikallisten viranomaisten kanssa valaiden päästämisestä irti.

Mukana ryhmässä on Jean-Michel Cousteau, joka on kuuluisan ranskalaisen merentutkijan Jacques Cousteaun poika.

New blog: provides background 2 my history w/cetaceans & the current trip 2 Russia where @Whale_Sanctuary Team will work w/Russian government 2 visit the 97 whales being held in sea pens off coast & present plan 4 rehab & return 2 ocean. https://t.co/NSlqoAjcZ4 pic.twitter.com/TZvLX1mKww

— Jean-Michel Cousteau (@JMCousteau) 5. huhtikuuta 2019