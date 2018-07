Viikonlopun aikana Espanjan rannikolta pelastettiin 1000 siirtolaista – Osa erittäin heikossa kunnossa

Alboráninmereltä pelastettiin sunnuntaina yli 150 pakolaista. Pakolaiset vietiin Málagan satamaan.

Maija Salmi

Espanjalaisen El Pais -lehden mukaan pelkästään sunnuntaina pelastettiin 160 ihmistä Alboráninmerellä, Välimeren läntisimmässä osassa ja 157 Gibraltarinsalmen edustalla.

Sunnuntaina meripelastajat auttoivat yhteensä 24 pakolaisvenettä.

Lehden mukaan perjantain ja sunnuntain välisenä aikana pelastettiin yhteensä tuhat ihmistä.

Osa siirtolaisista oli heikossa kunnossa.

Yhdessä veneessä matkustanut raskaana oleva nainen kärsi voimakkaista supistuksista ja hänet jouduttiin viemään helikopterilla Almeriassa sijaitsevaan sairaalaan. Punaisen Ristin mukaan myös monien muiden siirtolaisten kunto vaati sairaalahoitoa.

Yli 20 viikonloppuna pelastetuista oli alaikäisiä. Joukossa oli myös vauvoja.

Espanjaan saapuu tällä hetkellä meriteitse jo enemmän siirtolaisia kuin Italiaan, joka on kieltäytynyt ottamasta vastaan pakolaisia.

Tänä vuonna Espanjaan on saapunut 18 016 turvaa etsivää pakolaista. Italiaan saapuneita on ollut 17 827. Kolmantena on Kreikka, jonne oli 15. heinäkuuta mennessä saapunut 14 678 siirtolaista.

Espanjan Punainen Risti ilmoitti sunnuntaina järjestävänsä väliaikaisen hätämajoituksen rannikkokaupunki Cádizissa sijaitsevalla urheilukentällä.

YK:n mukaan Välimerellä on kuollut tänä vuonna noin 1400 siirtolaista.