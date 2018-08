Viisi lasta sai hengenvaarallisia vammoja asuintalon tulipalossa Pariisissa

STT, AFP

Pariisi

Ranskassa Pariisin esikaupunkialueella asuintalon tulipalossa seitsemän ihmistä sai vakavia vammoja sunnuntaina. Loukkaantuneiden joukossa on viisi lasta.

Paikalliset pelastustyöntekijät luonnehtivat loukkaantuneiden vammoja hengenvaarallisiksi. Lievemmin loukkaantuneiden joukossa on kymmenkunta poliisia.

Tulipalo sattui Aubervilliersissä, jossa vain noin kolme viikkoa aiemmin nainen ja hänen kolme lastaan kuolivat kerrostalopalossa.

– Vakava tulipalo on jälleen koskettanut Aubervilliersia. Palopaikka oli yksityisasunto, mutta kaupungin on tutkittava, millaisissa olosuhteissa siellä on asuttu, kaupungin pormestari Meriem Derkaoui sanoi.

Palon sammuttamiseen osallistui noin sata palomiestä. Tulipalon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.