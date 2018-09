Virolaisupseeria epäillään maanpetoksesta – kerrotaan opiskelleen myös Suomessa

STT, RAISA KIVILAHTI-LEPPÄNEN, JENNI HAKKARAINEN

Helsinki/Tallinna

Virossa on vangittu maanpetoksesta epäiltyinä kaksi miestä, joista toinen on Viron puolustusvoimien upseeri.

Miesten epäillään välittäneen salaiseksi luokiteltua tietoa Venäjän sotilastiedustelulle GRU:lle yli viiden vuoden ajan, kertoi Viron valtakunnansyyttäjän virasto tiedotteessa keskiviikkona. Viro asettaa tutkimuskomission selvittämään, kuinka suurta vahinkoa miesten toiminta on aiheuttanut Viron turvallisuudelle.

Vangitut ovat isä ja poika, kertoo uutistoimisto BNS. Nuorempi heistä, vuonna 1980 syntynyt Deniss Metsavas, ylennettiin Viron puolustusvoimissa majuriksi vuonna 2015. Hän on viimeksi työskennellyt esikuntaupseerina pääesikunnassa. Hänen oli määrä siirtyä tällä viikolla Kaitseliit-nimisen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön palvelukseen.

– Viime vuosien aikana tuomittuja henkilöitä on syytetty toimimisesta yhdessä Venäjän tiedustelupalvelun kanssa. Tässä tapauksessa rikos on paljon vakavampi – kyse on maanpetoksesta. Meillä on syytä epäillä, että valtiosalaisuuksia on tahallisesti välitetty GRU:lle, sanoi syyttäjä Inna Ombler tiedotteessa.

Virolaisen Postimees-lehden mukaan Metsavas on suorittanut sotilasopintoja myös Suomessa. Maanpuolustuskorkeakoulusta ei voitu vahvistaa tietoa STT:lle enää virka-ajan päättymisen jälkeen keskiviikkona.

Puolustusvoimien viestintäjohtajan eversti Sami Nurmen tiedossa ei ole, että Virosta olisi tullut Suomelle virka-apupyyntöä tapauksen selvittelyssä. Joka tapauksessa ensimmäinen tehtävä on selvittää, onko upseeri todella opiskellut Maanpuolustuskorkeakoulussa.

– Sen jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin, jos niihin on tarvetta, hän sanoo STT:lle.

Suomessa koulutettiin virolaisia upseereita erityisesti Viron itsenäistymisen jälkeen 1990-luvulla. Yli 200 virolaisupseeria ja -aliupseeria on hankkinut sotilaskoulutuksen ja jatkokoulutusta Suomessa, kerrotaan maan puolustusvoimien nettisivuilla.

Useita tapauksia ennenkin

Virossa on viime vuosina ollut useita huomiota herättäneitä vakoilutapauksia. Vuonna 2008 Viron puolustusministeriön virkamies Herman Simm pidätettiin vakoilun vuoksi, ja tuomittiin seuraavana vuonna 12 vuodeksi vankeuteen. Simm oli toimittanut venäläisille sekä Viron että Naton asiakirjoja yli kymmenen vuoden ajan.

Viron turvallisuuspalvelun entinen työntekijä Aleksei Dressen tuomittiin maanpetoksesta 16 vuodeksi vankilaan vuonna 2012. Hän vapautui jo 2015, kun hänet luovutettiin Venäjälle vastineeksi siitä, että Venäjällä vakoilusta tuomittu virolaispoliisi Eston Kohver pääsi vapauteen.