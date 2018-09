Virossa maanpetoksesta epäilty upseeri ehti tehdä näyttävän sotilaallisen uran – opiskeli myös Maanpuolustuskorkeakoulussa Suomessa

Valda Kalnina/EPA

Virolaisia sotilaita kuunteli Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin puhetta Viron Tapassa vuosi sitten syyskuussa. Tällä viikolla pidätetyn virolaisen upseerin epäillään vuotaneen muun muassa Nato-tietoja Venäjän sotilastiedustelu GRU:lle.

Ivo Laks

Tallinna

Virossa puolustusvoimien majuria epäillään vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n hyväksi ainakin viiden viimeisen vuoden ajan.

Suojelupoliisi pidätti hänet maanantaina.

Vuonna 1980 syntyneen upseerin lisäksi suojelupoliisi pidätti myös hänen vuonna 1953 syntyneen isänsä.

Suojelupoliisin epäilyn mukaan pidätetyt olivat välittäneet GRU:lle Viron sisäistä ja kansainvälistä, muun muassa Naton liittolaisvaltioiden infrastruktuuria koskevaa, tietoa.

Osallistui operaatioon Afganistanissa

Ennen kiinni jäämistään puolustusvoimien pääesikunnan operatiivisella osastolla työskennellyt upseeri teki Virossa näyttävän sotilaallisen uran.

Upseeri oli ollut armeijan palveluksessa vuodesta 2000. Hän opiskeli Tarton sotakorkeakoulussa, jossa suoritti maisterin tutkinnon.

Samoihin aikoihin hän osallistui kolmivuotiseen täydennyskoulutukseen Maanpuolustuskorkeakoulussa Suomessa.

Ulkomaankokemusta miehelle kertyi myös Afganistanissa, jossa hän osallistui Naton johtamaan operaatioon Estcoy-15 komppanian riveissä vuonna 2012.

Vuodesta 2013 mies toimi pääesikunnan tykistön tarkastajana. Lisäksi hän on opettanut maanpuolustusta Tallinnan Mustamäen lukiossa ja jopa ansaitsi vuonna 2014 Pääkaupungin nuoren opettajan tunnustuksen.

Vuonna 2015 hän sai ylennyksen majurin sotilasarvoon.

Upseerin isästä ei tiedetä julkisuudessa kovin paljon. Nykyään eläkkeellä oleva mies toimi kuulemma neuvostoaikana rajavartiossa.

”Esimerkillisen upseerin vaikutelma”

Historioitsija ja kirjailija Igor Kopõtin on hyvin pettynyt. Hän käsitteli pitkästi nyt maanpetoksesta epäillyn uraa vuonna 2016 ilmestyneessä kirjassaan Laigulised edulood (Maastopukuiset menestystarinat).

– Hänestä jäi esimerkillisen upseerin vaikutelma. Siksi en ymmärrä, miten hänen sanansa ja tekonsa ovat täysin ristiriitaisia, Kopõtin ihmetteli Viron yleisradion ERR:n Ringvaade-ajankohtaisohjelmassa.

– Hän on yksi harvoista vironvenäläisistä, joka on noussut majurin sotilasarvoon. Hän on opiskellut Suomessa, suorittanut maisterin tutkinnon, osallistunut Afganistanin operaatioon. En ymmärrä motiiveja.

Epäilty antanut lausuntoja

Valtionsyyttäjä Inna Ombler sanoi ERR:n ohjelmassa, että mikään ei toistaiseksi viittaa ideologisiin motiiveihin.

– Sen verran voin paljastaa, että epäilty on suostunut antamaan lausuntoja, vaikka hänellä on lain mukaan oikeus vaieta, Ombler kertoo.

Pääministeri Jüri Ratas ja puolustusministeri Jüri Luik korostivat torstaina lehdistötilaisuudessa, että epäiltyjen etninen tausta ei liity mitenkään tapahtuneeseen.

– Meillä on paljon äidinkielenään venäjää puhuvia ihmisiä puolustusvoimissa ja poliisissa, jotka ovat Virolle uskollisia, Ratas sanoi.

Sosiaalisessa mediassa kirjoitetaan jo, että ei-virolaiset tulisi pitää loitolla valtiolle tärkeistä viroista.