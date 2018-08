Vuosisadan tuhoisimmat tulvat uhkaavat näännyttää veden saartamat ihmiset Keralassa

PRAKASH ELAMAKKARA

Jo 700 000 ihmistä on joutunut lähtemään tulvia pakoon Keralassa.

STT, AFP

Thrissur

Monsuunisateiden aiheuttamat, viikkoja jatkuneet tulvat ovat koetelleet ankarasti Lounais-Intiassa

sijaitsevan Keralan osavaltion asukkaita. Tulvissa on kuollut jo ainakin 370 ihmistä ja yli 700 000 on paennut kodeistaan ja hakenut turvaa osavaltioon perustetuista tuhansista hätämajoituksista.

Pelastushenkilökunta pelkää kuolleiden määrän nousevan edelleen, sillä tulvat ovat jättäneet alleen kokonaisia kyliä, joihin pelastajat eivät ole vielä päässeet etenemään.

Tulvat ja maanvyörymät ovat myös katkaisseet teitä, jonka vuoksi tuhansia ihmisiä on jäänyt saarroksiin veden ympäröimiin kyliin. Heiltä uhkaa loppua ruoka ja juomavesi. Elintarvikkeita ja lääkkeitä on yritetty toimittaa saarretuille alueille helikoptereilla.

Nyt koetut tulvat ovat Keralassa pahimmat vuosisataan ja tulvien arvioidaan toistaiseksi aiheuttaneen yli 2,5 miljardin euron tuhot. Keralan osavaltiota johtava ministeri Pinarayi Vijayan on vaatinut jatkamaan pelastustöitä, kunnes viimeinenkin loukussa oleva ihminen on saatu pelastettua. Vijayan on pyytänyt hallitukselta lisärahoitusta sekä pelastustöihin tarvittavia helikoptereita ja moottoriveneitä.

Pääministeri Narendra Modi osallistui Keralan yllä tehdylle tarkastuslennolle lauantaina. Lentonsa jälkeen Modi määräsi välittömästi 65 miljoonan euron hätäavun osavaltion käyttöön.

Hengenpelastusta kattiloilla

Pelastustöihin ovat ottaneet osaa tuhannet merivoimien, jalkaväen ja ilmavoimien sotilaat, mutta myös sankka joukko vapaaehtoisia.

Kalastajat ovat tulvaveden noustua purjehtineet mereltä sisämaahan etsimään loukkuun jääneitä ihmisiä. Useat vapaaehtoiset ovat myös auttaneet pelastustyöntekijöitä järjestämällä ruokahuoltoa eri puolilla osavaltiota.

Malan kylässä Thrissurin piirikunnassa kyläläiset pelastivat naapureitaan tulvaveden alta käyttämällä kattiloita lauttoina.

– He käyttivät suuria keittokattiloita pelastaakseen noin sata ihmistä, kun nopeasti noussut tulvavesi iski ensimmäistä kertaa, eikä kukaan ollut valmistautunut pelastautumaan, pelastustöihin osallistunut paikallinen kertoi.

Useat intialaiset ovat myös keränneet internetissä lahjoituksia, joilla katettaisiin tulvan aiheuttamia tuhoja.

Synkkä sääennuste

Keralan itäosassa sijaitsevaan Idukkin piirikuntaan on satanut yli kolme metriä vettä heinäkuusta lähtien. Vertailun vuoksi Suomessa mittaushistorian suurin vuosisademäärä mitattiin vuonna 2015 Puolangalla. Tuolloin vettä satoi vuodessa hieman yli 1,2 metriä.

Sateiden odotetaan jatkuvan Idukkissa ja muutamilla muilla alueilla ainakin pitkälle ensi viikkoon.