Yhdysvallat ehdottaa tuontitulleja 1  300 kiinalaistuotteelle – Kiina uhkaa vastatoimilla

STT, AFP

Washington

Yhdysvallat on julkistanut listan kiinalaisista tuotteista, joihin aiotaan kohdistaa tuontitulleja. Tulleja asetetaan noin 50 miljardin eli noin 40,6 miljardin euron edestä.

Lista sisältää muun muassa teollisuuskemikaaleja, lääkkeitä ja elektroniikkaa. Lista on vielä viimeistelemättä.

– Lista ehdotetuista tuotteista perustuu laajoihin talouden analyyseihin. Lista kohdistuu tuotteisiin, jotka hyödyttävät Kiinan teollisuussuunnitelmaa, Yhdysvaltain kauppapoliittinen edustaja Robert Lighthizer sanoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että tullien vaikutukset Yhdysvaltain talouteen olisivat mahdollisimman vähäiset.



Listalla on noin 1 300 tuotetta. Lista on uutistoimisto AFP:n mukaan 30 päivän ajan arvioitavana ennen sen voimaantuloa. Kerrottu tarkasteluaika on kuitenkin vaihdellut amerikkalaismediassa.

Kiina valmis vastatoimiin

Kiina tuomitsi heti tuoreeltaan voimakkaasti Yhdysvaltain ehdotelman tuontitulleista ja sanoi olevansa valmis amerikkalaistuotteisiin kohdistuviin vastatoimiin. Asiasta kertoi Kiinan uutistoimisto Xinhua lainaten Kiinan kauppaministeriötä.

Yhdysvaltain viranomaiset julkistivat listan pian sen jälkeen, kun Kiina ilmoitti asettavansa amerikkalaisille tuotteille tuontitulleja kolmen miljardin dollarin edestä. Kiina otti maanantaina käyttöön 15 ja 25 prosentin suuruisia tulleja yhteensä lähes 130 amerikkalaiselle tuotteelle, muun muassa sianlihalle, hedelmille ja viinille. Tällä Kiina vastasi Yhdysvaltojen aiemmin asettamiin tuontitulleihin, jotka ovat teräkselle 25 prosenttia ja alumiinille 10 prosenttia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jo viime kuussa, että Yhdysvallat asettaa tulleja Kiinasta tuotaville tavaroille kymmenien miljardien dollarien edestä.

Kauppakiista on painanut aiemmin tällä viikolla maailman osakemarkkinoita laskuun.