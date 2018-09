Yli 15 miljoonaa ihmistä hädässä – hurrikaani Florence ja taifuuni Manghut aiheuttavat tuhoa

Filippiiniläinen nainen taifuuni Manghutin riepoteltavana Aparrin kaupungissa Cagayanin alueella.

Hurrikaani Florence Yhdysvaltojen Carolinassa ja taifuuni Manghut Filippiineillä ovat aiheuttaneet jo paljon tuhoa.

Viisi ihmistä on kuollut Florencen ja kolme Manghutin takia. Vaikka Florence on heikentynyt torstain kolmannen asteen hurrikaanista ensimmäisen asteen trooppiseksi myrskyksi, sen arvioidaan silti aiheuttavan ongelmia noin 10 miljoonalle ihmiselle. Merkittävästi myrsky on heikentymässä ennustusten mukaan vasta viikonlopun jälkeen. Myrskyjen voimakkuusluokitus on viisiportainen.

Filippiineillä riehuva taifuuni Manghut on Florencea voimakkaampi hirmumyrsky, ja se on luokiteltu viidennen luokan myrskyksi. Manghut aiheuttaa vaikeuksia 5,2 miljoonalle filippiiniläiselle.

Ihmisiä on evakuoitu myrskyn takia niin Carolinassa kuin Filippiineillä. Filippiineillä 105 000 ihmistä on majoitettu väliaikaisiin suojiin. Carolinassa 900 000 ihmiseltä on asunnoista sähköt poikki. Samoin Flippiineillä myrsky on katkaissut sähköjä ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki.

Etenkin rankkasateiden aiheuttamat tulvat tulevat aiheuttamaan lisätuhoa.

Viisi uhria Carolinassa

Äiti ja vauva kuolivat Wilmingtonissa, Pohjois-Carolinassa, kun puu kaatui heidän talonsa päälle. Perheen isä loukkaantui ja hänet vietiin sairaalaan.

Kaksi miestä kuoli puolestaan Lenoirissa. Toinen mies oli lähtenyt katsomaan metsästyskoiriaan, kun myrsky iski häneen. 78-vuotias mies kuoli sähköiskuun, kun hän yritti yhdistää jatkojohtoja. Viides hurrikaanin uhri oli Penderin alueella kuollut nainen.

Filippiinien kolmesta myrskyuhrista kaksi oli Cordilleran alueella kuollutta avustustyöntekijää ja kolmas uhri löytyi joesta pääkaupungissa Manilassa.

Myrsky on kaatanut puita ja vesi on tulvinut kaduille. Esimerkiksi New Bernin kaupungin keskusta Carolinassa oli veden alla perjantai-iltapäivällä. Ihmiset ovat siirtäneet huonekalujaan yläkerroksiin.

Trump alueelle ensi viikolla

Florence-myrskyn keskus siirtyi perjantaiyönä itäiseen Etelä-Carolinaan. Etenkin myrskyyn liittyvät rankkasateet voivat saada aikaan katastrofaalisia tulvia Pohjois-Carolinan kaakkoisrannikolla ja Etelä-Carolinan koillisrannikolla.

Pohjois-Carolinassa on arvioitu, että 2,5 miljoonalta asukkaalta voi katketa asunnoistaan sähköt. Yli 22 600 ihmistä on majoitettu hätämajoituksiin kuten kirkkoihin, kouluihin ja Wake Forestin yliopiston koripalloareenalle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee vierailua myrsky- ja tulva-alueelle ensi viikolla.

Jo viidestoista myrsky tänä vuonna

Filippiineillä riehuva taifuuni Manghut on jo tänä vuonna Filippiineille iskeneestä viidestätoista myrskystä voimakkain. Cagayanin alueen pääkaupungissa Tuguegaraossa kerrotaan lähes kaikkien rakennusten vaurioituneen ja rakennusten kattoja on irronnut.

Rannikkoalueilta on jo evakuoitu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Filippiinien viranomaiset ovat sanoneet, että he ovat nyt paremmin varustautuneita hirmumyrskyyn kuin vuonna 2013 Haiyan taifuunin riehuessa.

Haiyan tappoi 6 300 ihmistä. Filippiinien viranomaisten keskeisin tehtävä on nyt pelastaa ihmishenkiä.