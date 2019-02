Alisuorittaja Heikkinen jalostumassa sittenkin tuloksentekijäksi

STT, Kaija Yliniemi

Seefeld

Hiihtäjä Matti Heikkinen luottaa lauantain jälkeen yhä vahvemmin, että hänen MM-kisakeikastaan tulee hyvä reissu. Kokenut Heikkinen otti alkukauden tasoonsa nähden ison loikan eteenpäin, kun hän hiihti Seefeldin yhdistelmäkilpailussa 12:nneksi.

– On raaka fakta, että olen alisuorittanut koko kauden. Siinä mielessä on mukava nähdä, että Ulricehamnin ja Imatran jälkeen harjoittelu on onnistunut, Heikkinen totesi itävaltalaisauringossa.

Heikkinen ja hänen valmentajansa Toni Roponen ovat korostaneet kauden mittaan, että harjoituskauden työ onnistui paremmin kuin pariin vuoteen.

Heikkinen ei saanut itsestään kisoissa parastaan irti, mutta 7. helmikuuta alkaneen viimeistelyleirin puolivälissä urheilijan elämä alkoi taas näyttää valoisammalta.

– Olotila parani ja harjoitukset olivat mukavia, Heikkinen kertoi.

Lauantaina moni nimekäskin mies katkesi muun muassa Iivo Niskasen säätelemässä menossa. Heikkinenkin hiihti perinteisen hiihtotavan osuutta hetkittäin ”mittarit punaisella”, mutta kesti ja paransi sijoitustaan vapaalla hiihtotavalla.

Heikkinen väläytti, että saattaa jättää Seefeldissä väliin keskiviikkoisen perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin kisan. Seuraava startti olisi silloin perjantain viesti, jossa hän hiihtäisi vapaan hiihtotavan osuuden.

– Perinteisen hiihto on muuttunut aika paljon, kun siellä on pari tuollaista hevosta kuten Iivo ja Aleksandr Bolshunov, Heikkinen sanoi ja myönsi, että hänen hiihdossaan trendi on kääntynyt vapaan hiihtotavan suuntaan.