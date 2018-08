Autosport: Räikkösen Ferrari-diili yhä todennäköisempi

STT

Spa-Francorchamps

F1-veteraani Kimi Räikkösen jatkosopimus Ferrarille näyttää olevan yhä lähempänä toteutumistaan, pohtii Autosport-sivusto tänään kisattavan Belgian gp:n alla. Räikkösen korvaajaksi ensi kauden Ferrari-pilottina pitkin kesää uumoiltu Charles Leclerc on Autosportin mukaan joko pysymässä Sauberilla tai siirtymässä Haasille.

Keskikesällä huhuttiin, että Räikkösen vaikeudet alkukaudella ja tulokas-Leclercin, 20, yllättävän kypsät otteet saisivat Ferrarin kiinnostumaan vaihtamisesta nuorempaan ensi kaudeksi. Tilannetta ovat kuitenkin muuttaneet paitsi Räikkösen parantuneet suoritukset, myös Ferrari-päämies Sergio Marchionnen kuolema kuukausi sitten. Marchionnen arveltiin tukevan Leclercin Ferrari-siirtoa.

Tulevaisuutta vahvasti rakentavalla Sauberilla lienee halua pitää Leclerc. Toinen vahva ehdokas ensi kauden Sauberille on toinen nuorukainen Antonio Giovinazzi. Leclercin Haas-siirrossa jokerina on Romain Grosjean, joka on parantanut kehnon alkukauden jälkeen.

Oli miten oli, spekulaatiot Räikkösestä jatkuvat kunnes asiaan saadaan virallinen varmuus. Jäämies itse ei ole kommentoinut, jatkuvista kyselyistä huolimatta.

– Ei ole mitään uutisia, Räikkönen totesi viimeksi torstaina.