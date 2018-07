Bottas ja Räikkönen kommentoivat tallikomentoja – Ymmärrän sen

RONALD WITTEK

Yhdeksi Saksan gp:n puheenaiheista nousivat Ferrarin Kimi Räikkösen ja Mercedeksen Valtteri Bottaksen saamat talliohjeistukset kesken Hockenheimin F1-kisan.

Ferrari neuvoi epäsuorasti Räikköstä päästämään Sebastian Vettelin ohitseen, kun kisassa oli ylitetty puoliväli. Räikkönen oli tuolloin kärjessä ja tuoreemmilla renkailla ajanut tallikaveri Vettel hänen kannassaan kakkosena.

Räikkönen kyseli talliltaan tarkempia ohjeita ja päästi Vettelin sen jälkeen edelleen. Vettelin kisa päättyi lopulta keskeytykseen.

– Meillä on säännöt, mutta siinä tilanteessa ne eivät olleet tarpeeksi selvät. En tiedä, oliko päätöksellä lopulta vaikutusta tuloksiin. Sade teki kisasta hankalan, kolmanneksi yltänyt Räikkönen pyöritteli C More Sportin välittämässä kärkikolmikon haastattelussa.

Bottas puolestaan yritti kisan lopussa hanakasti tallikaverinsa Lewis Hamiltonin ohi, kun turva-auto oli poistunut radalta. Talli kuitenkin neuvoi Bottasta ottamaan tilanteessa rauhallisesti.

Sen jälkeen Hamilton ja Bottas tulivat maaliin sopuisasti sijoilla yksi ja kaksi.

– Uskoin mahdollisuuksiini, kun Sebastian ajoi radalta ulos. En päässyt Lewisin ohi, ja minua pyydettiin minimoimaan riskit. Ymmärrän sen, Bottas sanoi.