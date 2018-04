City pysyy ennätysten perässä – pian jo sata maalia koossa

STT, AFP

Jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuden jo varmistanut Manchester City tavoittelee loppukauden ajan vielä ennätyksiä, ja vauhtia tuo jahti sai sunnuntaisella 5-0-murskavoitolla Swanseasta. Ottelun päätyttyä nähtiin muutaman sadan City-fanin ryntäys kentälle. Viikkoa aiemmin mestaruuden varmistanut seuran pelasi mestarina nyt kotiyleisönsä edessä.

City on nyt yhden voiton päässä Chelsean nimissä olevasta Valioliigan yhden kauden voittoennätyksestä (30 viime kaudella) ja enää viiden pisteen päässä Chelsean omistamasta liigan piste-ennätyksestä (95 kaudella 2004-05). Chelsea on menettämässä myös yhden kauden maaliennätyksen, sillä Cityllä on Chelsean kaudella 2009-10 takomaan 103 maaliin matkaa enää viisi osumaa. Pelejä Cityllä on vielä neljä.

Cityn viisi maalia Swanseaa vastaan merkittiin viidelle pelaajalle, kun David Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ja Gabriel Jesus maalasivat.

Perjantaina pitkän Arsenal-pestinsä päättymisestä kertoneen Gunners-valmentaja Arsene Wengerin toiveissa on, että hänen lähtönsä yhdistäisi seuran turhautunutta fanijoukkoa. Sunnuntaina fanien tunnelma oli ehkä yllättävänkin vaisua, kun Arsenal möyhensi kotonaan West Hamin 4-1.



Wenger, 68, on saanut kuulla kritiikkiä viime vuosina, sillä vaikka hän 22 vuotensa aikana johdattikin seuran kolmeen liigamestaruuteen ja seitsemään cup-titteliin, on viimeisimmästä Arsenal-mestaruudesta tänä keväänä jo 14 vuotta.

– Fanit eivät ole näyttäneet yhtenäistä kuvaa minulle, ja se on satuttanut. En ole katkera, mutta minusta tuntuu, että persoonallisuuteni on seuran tarpeiden tiellä. Ja seuran tarpeet ovat minulle tärkeämpää kuin minä itse, Wenger pohtii.

West Ham -voitossa Arsenalille osuivat Nacho Monreal, Aaron Ramsey ja kahdesti Alexandre Lacazette. Arsenal on sarjassa kuudentena, kuuden pisteen päässä viitossijalla olevasta Chelseasta.

Sunnuntain kolmannessa pelissä Stoke ja Burnley päätyivät 1-1-tasapeliin. Stoke on sarjassa viimeistä edellisenä, neljän pisteen päässä putoamisviivan yllä olevasta Swanseasta.