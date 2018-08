EM-kisat on ponnahduslauta ja pelastusrengas

Tomi Hänninen

Simo Lipsanen on EM-kisojen mitalitoivoja. MM-kisoissa hänen menestyminen ei ole tällä hetkellä realistista.

STT, Pasi Rein

Yleisurheilu

Maanosan mestaruuskilpailut alkaa olla suurin kiihoke eurooppalaisten juoksijoiden uralla. Maanantaina Berliinissä alkavissa EM-kisoissa juoksuradalla juhlivat monet urheilijat, jotka kamppailevat olympia- ja MM-kisavuosina lähinnä mukaanpääsystä.

EM-kausi sytyttää erityistä hehkua myös monen suomalaisen juoksijan silmiin.

– Tilanteen huomaa urheilijoiden viriämisenä etenkin juoksulajeissa. EM-kilpailut tarjoaa tosi monelle aidon mahdollisuuden yrittää mukaan. EM-kisavuodet ovat juoksupuolella muita vilkkaampia, Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppainen vahvistaa.

Suomesta matkaa Berliiniin 43 urheilijan joukkue.

Olympialaisissa ja MM-kisoissa Suomen urheilijoiden lukumäärä on noin 15.

Väljällä valintaseulalla Urheiluliitto hyödyntää EM-kisoja ponnahduslautana, jolta urheilijat yrittävät globaalisti kansainvälisen tason urheilijoiksi.

– Voi sanoa, että kaikki kynnelle kykenevät ovat mukana, vaikkei joukkue ole aivan maksimisuuri. Kymmenkunta urheilijaa olisi vielä voitu valita, jos kisoihin olisi lähetetty myös naisten viestijoukkue, Kemppainen toteaa.

Euroopan maat ovat hiipuneet yleisurheilun huipulta 30 vuodessa. Vielä 1980-luvulla 70 prosenttia MM-mitaleista jäi Eurooppaan, nykyisin noin 30 prosenttia. Juoksulajeissa eurooppalaiset yltävät MM-tasolla mitaleille enää lähinnä aita- ja viestijuoksussa.

– Eurooppalaiset menestyvät sitä paremmin, mitä teknisemmästä lajista on kyse. Voisi sanoa, että geneettistä lahjakkuutta ja raakaa juoksuvoimaa edellyttävät lajit ovat ei-eurooppalaisten hallussa, Kemppainen toteaa.

Muutos on Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n pontevien tukitoimien seuraus. Liitto on määrätietoisesti tukenut kehitystä Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Väli-Amerikassa.

– Globalisaatio on ollut yksi yleisurheilun megatrendi, joka jatkuu edelleen. Aidosti globaaleja lajeja on aika vähän, mutta yleisurheilu on nykyisin yksi niistä, Kemppainen muistuttaa.

Euroopan yleisurheiluliitto EA on vastannut suuntaukseen järjestämällä EM-kisat kahden vuoden välein Helsingin 2012 kisoista lähtien.

Urheiluliiton pidemmän aikavälin tavoitteissa suomalaisten pitäisi venyä olympia- ja MM-kisoissa 1-2 mitaliin ja tuplamäärään pistesijoja. EM-kisoissa tason pitäisi riittää 3-4 mitaliin ja vastaavasti tuplamäärään pistesijoja.

Kemppainen muistuttaa, että kyse on ”keskipitkän aikavälin” tavoitteesta.

– Mutta mikään ei estä tavoitteen harjoittelua jo maanantaina alkavissa kisoissa, Kemppainen naurahtaa.

– Oma odotukseni on, että mahdollisimman suuri joukko urheilijoita tekee Berliinissä kauden parhaita tuloksia. Se piristäisi kisailmettä ja takaisi myös hyviä sijoituksia.

Berliinin EM-joukkueen viisi ässää

Berliinin EM-kisoissa 6.-12. elokuuta kannattaa vahtia erityisesti viiden suomalaisurheilijan suorituksia:

Aku Partanen, 26

– Partasen parhaat arvokisasijoitukset ovat 2015 MM-kisojen ja 2014 EM-kisojen 18. sijat.

– Maailmanmestari Valentin Konosen valmentama Partanen käveli maaliskuussa 50 kilometrin ennätyksensä 3.44.43, jolla hän on kolmantena Euroopan tilastossa.

– Miesten 50 kilometrin kävely kilpaillaan tiistaiaamuna 7. elokuuta.

Antti Ruuskanen, 34

– Keihäänheiton Euroopan mestari 2014 ja kolminkertainen arvokisamitalisti tekee tänä kesänä paluuta kentille toissa syksyn olkaleikkauksesta.

– Viime vuosi oli Ruuskaselle välivuosi, eikä hän ole kilpaillut tänä kesänä kuin kolme kertaa. Kauden paras tulos 82,59 heinäkuun alusta riittää 19. sijaan Euroopan tilastossa.

Oliver Helander, 21

– Helander kilpailee ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan.

– Kuluvan kauden kärkimies keihäänheitossa. Oma ennätys on kehittynyt viime vuodesta lähes kahdeksan metriä 88,02:een. Euroopan tilastossa kuudes.

– Keihään karsinta kilpaillaan keskiviikkona 8. elokuuta ja finaali torstaina 9. elokuuta.

Kristiina Mäkelä, 25

– Mäkelä oli 12:s Rion olympiafinaalissa 2016 ja yhdeksäs Amsterdamin EM-finaalissa 2016.

– Mäkelän nousukunto putkahti esiin Jyväskylän Kalevan kisoissa, kun hän ponnisti ennätyksensä 14,31. Mäkelä on Euroopan tilastossa kahdeksas.

– Naisten kolmiloikan karsinta kilpaillaan keskiviikkona 8. elokuuta ja finaali perjantaina 10. elokuuta.

Simo Lipsanen, 22

– Lipsanen ponnisti viime kauden päätavoitteessaan 22-vuotiaiden EM-kilpailuissa hopeaa Suomen ennätystuloksella 17,14.

– Tänä kesänä Lipsasella on ollut vaikeuksia askelmerkkijuoksussa, ja kauden paras tulos on hänen kyvyilleen keskinkertainen 16,84. Euroopan tilastossa Lipsanen on 11:s.

– Kolmiloikan karsinta kilpaillaan perjantaina 10. elokuuta ja loppukilpailu käydään 12. elokuuta.