Hamilton potkii talliaan vauhtiin – mestaritallissa kiristellään kollektiivista turboruuvia

STT, AFP

Formula 1:n MM-sarja on alkanut erikoisesti. Sebastian Vettel on keinotellut Ferrarin kauden molemmissa kilpailuissa voittoon, vaikka hän on näyttänyt autossa tallitoveriaan Kimi Räikköstä hitaammalta. Samalla Räikköseltä on mennyt lähes kaikki poskelleen.

Mercedes-talli on onnahdellut molemmista kisoista puolittaiset onnistumiset. Lewis Hamiltonilla ja Valtteri Bottaksella on kakkostilat, mutta Bottas menetti pisteitä ensimmäisen kilpailun aika-ajon ulosajossa ja Hamilton lähtöruuturangaistukseen toisessa kilpailussa.

Mestaruutta puolustava Hamilton korosti kauden kolmannen kilpailuviikonlopun aattona Shanghaissa, ettei tasaisessa kilpailussa ole varaa virheisiin.

– Meidän on parannettava. Koko tallin pitää olla pienissäkin asioissa ihan tapissa, sillä voitto edellyttää onnistumista monessa asiassa yhtä aikaa, Hamilton korosti.



– Uskon edelleen, että meillä on paras tiimi.

Hamilton tavoittelee Kiinan gp:stä kuudetta voittoaan. Rata on perinteisesti sopinut Mercedekselle, mutta Ferrari on alkukauden perusteella lähempänä saksalaistallin vauhtia kuin vuosiin.