Harkimo luopuu Jokereista

Harry Harkimo kertoi Ylen Ykkösaamussa, että hän luopuu KHL-seura Jokereiden omistuksesta. Harkimo kertoi keskittyvänsä uuteen poliittiseen liikkeeseen.

Kohinaa tällä viikolla aiheuttaneesta uudesta poliittisesta liikkeestä on saatu lisää tietoa.

Juuri avatuilla nettisivuilla kerrotaan, että perustajina ovat kokoomuksesta eronnut kansanedustajat Harry Harkimo, Mikael Jungner, Alex Nieminen, Helene Auramo, Karoliina Kähönen, Sarian Antila ja Tuomas Enbuske. Tiedotteen mukaan liikkeen perustamisen taustalla on mukanaolijoiden pitkäaikainen tyytymättömyys tapaan, jolla päivittäistä politiikkaa ja päätöksiä tehdään.

Perustajista Jungner on entinen SDP:n jäsen ja puoluesihteeri, joka johtaa nykyään viestintätoimisto Kreabia. Alex Nieminen on toimittajataustainen yrittäjä, ja Helene Auramo puolestaan tunnetaan yhtenä start up- tapahtuma Slushin perustajista. Karoliina Kähönen on väitöskirjatutkija, Sarian Antila viestinnän ammattilainen ja Tuomas Enbuske toimittaja.



Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei ketään kansanedustajaa pyydetty mukaan. Liike Nyt kertoo olevansa avoin kaikille aidosti päätöksenteon muuttamisesta kiinnostuneille, myös puolueiden jäsenille. Jungner puolestaan sanoi Ylellä, ettei liike tunnusta väriä, halua olla puolue tai aseta ehdokkaita vaaleihin. Jungnerin mukaan liike sen sijaan voi auttaa ihmisiä asettumaan ehdolle.

Harkimo ei sano Liike Nytin olevan oikeistoliberaali. Hän huomauttaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että jos hän olisi oikeistoliberaali, hän olisi jäänyt kokoomukseen.

Harkimon mukaan liike kannattaa markkinoita, mutta heikoista on pidettävä huolta ja esimerkiksi ilmastonmuutos on kaikkien yhteinen ongelma. Hän arvostelee tapaa, jolla puolueet pyrkivät palvelemaan vain yhtä kohderyhmää, sillä esimerkiksi heikoista huolehtiminen on hänen mukaansa kaikkien vastuulla.