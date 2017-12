Heiskanen pelaa nuorten MM-kilpailuissa tulevaisuutensa mantereella

STT, PETTERI IKONEN

Helsinki

Jääkiekkopuolustaja Miro Heiskasen peliesitykset eivät ole jättäneet ketään kylmäksi tällä kaudella. Heiskanen, 18, on loistanut Liigassa ja A-maajoukkueessa. Nyt hän johtaa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen tapaninpäivänä alkaviin MM-kilpailuihin.

– Ei tämä kausi ole mitenkään älyttömän paljon yllättänyt. Tiesin, että pystyn kantamaan vastuuta ja pelaamaan hyvin, Heiskanen mietiskelee.

Nuorukainen on ollut kuin kotonaan kovissa peleissä. Hän on Liigan voittomaalitilaston jaetulla kärkisijalla, kun hän on laukonut HIFK:lle neljä voittomaalia. Hän teki maalin Suomelle heti ensimmäisessä A-maaottelussaan Helsingin EHT-turnauksessa.

Liiga-kauden tehopisteet 9+5=14 kelpaisivat monelle hyökkääjällekin, mutta nuo ovat lähteneet 18-vuotiaan puolustajan lavasta. Heiskanen on ollut ottelukohtaisella peliajalla 24.49 mitattuna Liigan työllistetyin kenttäpelaaja.



– Ei vastuu ole painanut ja tykkään pelata paljon. Mielestäni on helpompaa, kun saa pelata paljon ja saa hyvän rytmin päälle, Heiskanen ruotii.

.Viime vuotta on turha miettiä.

Viime vuonna Suomi joutui alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa karsintoihin, eikä Heiskanenkaan ollut parhaassa iskussaan.

– En osaa sanoa, mikä meni pieleen. Peli ei vaan kulkenut. Nyt on uudet kisat, ja viime vuotta on turha enää miettiä.

Dallas varasi Heiskasen kesällä NHL:ään koko varaustilaisuuden kolmantena pelaajana. Nuorten MM-kilpailut pelataan Yhdysvalloissa, joka maana tulee Heiskaselle tutuksi lähivuosina.

– Dallas on tavoitteena ja siellä on tarkoitus pelata ensi kaudella, Heiskanen lataa kovan tavoitteen.

– He ovat olleet yhteyksissä lähes viikoittain kauden aikana. Kyllä he luultavasti tulevat katsomaan pelejäni MM-kilpailuihin ja ovat käyneet Suomessakin katsomassa.