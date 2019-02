Iivo Niskasen lähteminen yhdistelmähiihtoon sähköistää suomalaistunnelmia

Juha Neuvonen

Iivo Niskanen avaa MM-urakkansa tänään.

STT, KAIJA YLINIEMI

Seefeld

Krista Pärmäkosken osallistuminen tämän päivän yhdistelmähiihtoon oli odotettua, mutta Iivo Niskasen lähteminen mukaan kahden hiihtotavan yhdistelmäkilpailuun sähköisti Seefeldin suomalaistunnelmia. Niskanen ei pelkää urakoida lauantaina 30 kilometrillä, vaikka päivää myöhemmin on edessä mitalitoivein Ristomatti Hakolan kanssa hiihdettävä pariviesti.

Niskanen kokee voivansa nostaa kahden peräkkäisen kisan avulla virettä kohti ensi keskiviikkoa ja päämatkaansa 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailua. Kaikki onnistumiset ennen sitä ovat plussaa.

Niskasta kirittää yhdistelmähiihdossa halu tutustua Seefeldin latuihin, testata kilpakumppaneita ja omaa vapaan hiihtotavan osaamistaan.

– On mielenkiintoista nähdä rata. Viime vuonna (maailmancupissa) hiihdettiin vain toista puolta (laduista), Niskanen ennakoi ja arvioi, että ladulla on lauantaina muitakin vahvoja perinteisen hiihtotavan menijöitä.

Vahvimmat vastustajat lienevät norjalaisia ja venäläisiä, joilla on viiden miehen edustus, koska Sergei Ustjugov puolustaa Lahden MM-kisojen mestaruuttaan. Viime talven olympialaisissa Norja vei yhdistelmäkisassa kolmoisvoiton, mutta silloinen voittaja Simen Hegstad Krüger ei mahtunut tällä kertaa edes tunturimaan kvartettiin.

Niskasen lisäksi kilpailun hiihtävät suomalaisista Matti Heikkinen, Perttu Hyvärinen ja Antti Ojansivu. Miesten kisa alkaa kello 13.30 Suomen aikaa.

Peikko vaihtui naisten hiihdossa

Pärmäkoski on voittanut kaksissa edellisissä arvokisoissa mitalin yhdistelmähiihdossa, ja myös Seefeldissä hänellä on mitalitavoite. Pärmäkosken viime vuosien ”peikko” Marit Björgen lopetti keväällä uransa, mutta matkan kovin ennakkosuosikki on silti norjalainen.

– Varmaan kisa tulee menemään niin, että Therese Johaug vie, ja muut vikisevät, Pärmäkoski ennakoi.

Yhdistelmäkisan ennustettavuutta haittaa se, ettei matkaa ole kilpailtu maailmancupissa kertaakaan tällä kaudella, eikä yhteislähtöjäkään ole hiihdetty kuin Tour de Ski -kiertueella, jolta osa huipuista puuttui.

Viime talven olympialaisissa matkan voitti Ruotsin Charlotte Kalla ennen Björgeniä ja Pärmäkoskea. Venäläiset naishiihtäjät väläyttelivät osaamistaan jo viime kaudella ja ovat joukolla nostaneet tasoaan tälle sesongille. Olympialaisissa heistä paras yhdistelmäkisan hiihtäjä oli Natalia Neprjajeva kahdeksannella sijallaan.

Suomalaisista matkan hiihtävät Pärmäkosken lisäksi Johanna Matintalo, Laura Mononen ja Eveliina Piippo. Ojansivun tapaan Piippo kilpailee ensi kertaa aikuisten MM-kisoissa. Naisten hiihto alkaa kello 12.