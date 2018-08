IS: Huippulukkari Toni Kohonen jättää Sotkamon ja siirtyy Hyvinkäälle

Juha Neuvonen

Toni Kohonen siirtyy Hyvinkäälle.

STT

Helsinki

Pesäpalloilija Toni Kohonen vaihtaa ensi kaudeksi miesten Superpesiksen Sotkamon Jymystä Hyvinkään Tahkoon, kertoi Ilta-Sanomat torstaina. Lukkarina pelaava Kohonen on edustanut Jymyä vuodesta 2011.

IS:n mukaan Kohonen ja Tahko ovat sopineet siirron yksityiskohdat ja sopimus allekirjoitetaan heti, kun Jymyn kausi päättyy.

Kohonen, 42, on yksi kaikkien aikojen pesäpalloilijoista. Kohonen on voittanut kymmenen SM-kultaa ja osallistunut ennätyksellisesti 22 kertaa perinteiseen Itä–Länsi-otteluun. Hän on myös pelannut eniten pesäpallon pääsarjaotteluita miehissä.

Kiteeläislähtöinen Kohonen on valittu vuoden pelaajaksi kolmesti ja vuoden lukkariksi 13 kertaa.

Kohonen on esiintynyt Superpesiksessä myös Kouvolan Pallonlyöjissä, Kiteen Pallossa ja Oulun Lipossa.