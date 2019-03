Liikuntaneuvos Kari Kyrö on henkeen ja vereen urheilumies. Oma urheilu-ura katkesi selkärankareumaan. Sen jälkeen Kyrö on toiminut muun muassa nuorten valmentajana. Pojistaan hän on ollut aina ylpeä.

Isä Kari ja poika Kari-Pekka Kyrö harvinaisessa yhteishaastattelussa: Ollaan entistä läheisempiä – Pelkäävät hiihdon elitistymistä

2.3.2019

Isä Kari on ollut Kari-Pekka Kyröstä enimmäkseen ylpeä, vaikka joskus on vähän hävettänytkin. Kohujulkisuus silti vain tiivisti perheen lämpimiä välejä.Nyt isä ja poika puhuvat hiihdon tulevaisuudesta, jonka pelkäävät tällä menolla elitistyvän. Ennen käskettiin mennä ulos, nyt sisälle.

Suomen pohjoisin valaistu latu. Sellaisen puistomestari

Kari Kyrö

teki 1970-luvulla pojilleen erämaahan Kevon luonnonpuiston