Jari-Matti Latvala ei lyö hanskoja tiskiin – Täytyy antaa painetta pojille

Jari-Matti Latvala kaasuttelee kolmantena Jyväskylässä.

STT, Aki Hietavala

Jyväskylä

MM-ralli

Toyotan virolaiskuski Ott Tänak löi suomalaisille tiimikavereilleen Jari-Matti Latvalalle ja Esapekka Lapille luun kurkkuun Suomen MM-rallissa perjantaina.

Vain lähtöpaikastaan kaiken edun irti ottanut Citroenin Mads Östberg laittoi kampoihin Tänakille. Kaksikon välillä on eroa 5,8 sekuntia.

– Tämä oli todella lähellä täydellistä päivää. Huomenna laitan kaiken peliin, että pidän muut takana. Kova työ on vielä edessä, mutta olen valmis, Tänak summasi päivän päätteeksi.

– Meidän lähtöpaikka ei ollut paras mahdollinen tänään, mutta lauantaina tilanne on toinen. Kamppailu on reilumpaa muita kärkimiehiä vastaan.

Jari-Matti Latvala ajaa kisassa kolmantena reilun 23,1 sekunnin päässä Tänakista. Ero on tuntuva, mutta Latvala ei heitä pyyhettä kehään.

– Täytyy antaa huomenna vähän painetta pojille. Se vaatii, että parannan ajamista ja saamme autoa vähän paremmin kääntymään. Perässä on pitoa, mutta joudun pakottamaan autoa liikaa.

– Ajamalla eroa ei ole helppoa ottaa kiinni. Pojilla on kuitenkin kova kisa päällä ja jos jotain virheitä tapahtuu, niin meidän on hengitettävä niskaan koko ajan, Latvala paalutti.

Tänakin suorituksen arvoa nostaa, että hän oli kolmantena autona liikkeellä. Virolainen osoitti, että kun kaikki on kunnossa, on turha spekuloida lähtöpaikalla.

– Ott on ajanut todella hyvän päivän. Pitää nostaa hattua hänelle. En vain pystynyt vastaamaan hänen vauhtiinsa, Latvala myönsi.

– Tänak osoitti, että ei ole väliä, millä paikalla ajaa. Uskon, että hänellä on samanlainen fiilis kuin minulla viime vuonna, täysi luotto autoon ja itseensä, Lappi komppasi.

Viime vuonna Jyväskylässä voittoa juhlineen Lapin kisa on jo menetetty, sillä eroa kärkeen on kertynyt jo minuutti. Kahdeksannella sijalla oleva Lappi teki aamulla itse virheen, mutta myös auton tekniikassa oli vikaa.

– Jätkät löysivät huollossa keskilukosta vian. Hydrauliyksikkö ei toiminut oikein. Se vaihdettiin, ja iltapäivällä tuli hyviä aikoja. Päästiin jo lähelle sitä vauhtia, mihin oletettiin meidän pystyvän, Lappi taustoitti.

– Nyt on hyvä fiilis auton kanssa. Koitetaan nyt napata pari Fordia aamupalaksi. Tarkoitus on ajaa neljännestä tilasta.

Lapilla on matkaa neljänteen sijaan reilut 25 sekuntia. Edellä ovat Fordin kolmikko Elfyn Evans, Sebastien Ogier sekä tällä hetkellä neljättä sijaa hallussaan pitävä Teemu Suninen.

Ford taktikoi jo mestaruudesta taistelevan Ogierin Evansin edelle. Nähtäväksi jää, uhraako talli myös Sunisen kotikisan ranskalaisen hyväksi.

Lauantaina rallin luonne muuttuu, kun edessä on entistä vauhdikkaampia erikoiskokeita, jotka ajetaan lähinnä isolla soratiellä. Latvala povaa rallin pisimmästä, yli 146 ek-kilometriä sisältävästä päivästä kovaa rypistystä.

– Haaste kasvaa huomenna. Erikoiskokeet ovat enemmän isoa tietä ja hyppyjä on enemmän. Pätkien luonne on vaikeampi kuin tänään, Latvala summasi.

– Täytyy etsiä hyvä isku heti aamuksi. Vielä on monta mutkaa edessä. Mitä tahansa voi tapahtua, niin ei voi luovuttaa. Tähän mennessä olen tyytyväinen. Vaikean jakson jälkeen kolmas tila on ihan ok, mutta toki haluan enemmän.

Ralli päättyy sunnuntaina.

Suomalaisilla kolmoisjohto WRC2-luokassa – Rovanperä dominoi

Skodan tehdastallissa ajava 17-vuotias Kalle Rovanperä näytti jälleen perjantaina Suomen MM-rallissa, miksi nuorukaisesta on kohistu niin paljon. Puuppolalainen toisen polven kuljettaja tykitti seitsemälle erikoiskokeelle kymmenestä luokkapohjat.

Rovanperä johtaa WRC2-luokkaa 32 sekunnin erolla ennen yksityistiimin Skodalla ajavaa Eerik Pietarista. Suomen kolmoisjohdon täydentää Hyundain kalustolla ajava Jari Huttunen.

– Päivä meni ihan hienosti. Päästiin maaliin asti, vaikka renkaat ottivat vähän osumaa. Oli mukavaa, kun ihmiset kannustivat reitin varrella. Oli kyllä maukasta ajaa, Rovanperä summasi uransa ensimmäisen kisapäivän Jyväskylän rallissa.

Vaikka Rovanperän vauhti oli täysin ylivertaista, ei kaikki ollut vielä pelissä. Hänen perusvauhti on mykistävän kovalla tasolla.

– Tämä oli ihan kisavauhtia, mutta enemmän sellaista normivauhtia. Jonkin verran pystyy kiristämään. Pyrin kuitenkin ajamaan puhtaasti ja yleensä se tuo hyvän tuloksen, Rovanperä sanoi.

Lauantaina ohjelmassa on muhkeat 146 ek-kilometriä. Rovanperä aikoo panostaa aamupäivän pätkille ja toisella lenkillä kierrellään isoimpia kiviä.

– Huomenna on sama suunnitelma. Yhtään en aio löysäillä. Kaverit yrittävät varmasti takana vielä hyökätä, Rovanperä muistuttaa.

– Lauantaina on vaikeita pätkiä edessä. Yritän ajaa ensimmäisen lenkin puhtaasti, mutta kovaa. Sitten toisella kierroksella yritetään päästä läpi ilman ongelmia.