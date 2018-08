Joona Sotala voitti e-urheiluturnauksen Etelä-Koreassa – kuittasi ykköstilastaan 24 000 euroa

STT

Suomalainen Joona Sotala voitti sunnuntaina Etelä-Korean Soulissa pelatun e-urheiluturnauksen StarCraft II -videopelissä, kertoi Sotalan joukkue Ence nettisivuillaan. Sotala kukisti GSL vastaan The World -huipputurnauksen loppuottelussa eteläkorealaisen Kim Dae-yeobin luvuin 4-3.

Sotala kuittasi strategiapelin voitostaan 30 000 000 Etelä-Korean wonia eli noin 24 000 euroa.

Asiasta Suomessa ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan 20-vuotiaasta Sotalasta tuli ensimmäinen ei-korealainen pelaajaa, joka on voittanut kovimpien korealaisnimien tähdittämän huippuvideopeliturnauksen. Lisäksi hän on vasta toinen ei-korealainen, joka on voittanut turnauksen Etelä-Koreassa.