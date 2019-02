Junioriaikojen haave toteutuu sunnuntain pariviestissä

Kimmo Penttinen/Arkisto

Kerttu Niskanen sai itseluottamuksensa takaisin maailmancupin osakilpailuvoitolla viime viikonloppuna Italian Cognessa.

STT, Kaija Yliniemi

Seefeld

Junioriaikojen haave toteutuu, kun Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen pääsevät hiihtämään parina Seefeldin MM-hiihtojen pariviestissä sunnuntaina.

– Olemme hyviä kavereita, ja on joskus puhuttu, että olisi kiva päästä hiihtämään yhdessä. Sanoin jo vuosia sitten, että kisan pitää olla tuolloin perinteisellä, Niskanen naurahti.

Kummallakin on arvokisoista mitalikokemusta lajista, sillä Pärmäkoski oli Aino-Kaisa Saarisen kanssa MM-hopealla kahdeksan vuotta sitten Oslossa ja Riikka Sarasoja-Liljan kanssa pronssilla 2013 Val di Fiemmessä. Niskanen ja Saarinen hiihtivät pariviestin olympiahopeaa Sotshissa 2014.

Pärmäkoski kilpailee Seefeldissä jo lauantaina, mutta Niskaselle vasta sunnuntaina ladulle pääseminen on kelpo ratkaisu. Hän oli alkutalven täysin kuutamolla harjoiteltuaan kesällä liikaa, ja maailma alkoi täyslevon jälkeen kirkastua vasta helmikuun puolella. Itseluottamus palasi viime viikonloppuna, kun Niskanen voitti Cognessa maailmancupin kympin perinteisellä.

– Näytin itselleni, että pystyn nousemaan montusta, Niskanen kertasi.

Hakolalla uran paras mitalisauma

Kerttu Niskasen lähipiirillä on sunnuntaina ekstrajännitettävää, sillä pikkuveli Iivo Niskanen kisaa pariviestissä Ristomatti Hakolan kanssa. Kaksikko hiihti Lahden maailmancupissa kolmanneksi kahden norjalaisparin perässä.

Hakolalle pariviesti on toistaiseksi arvokisauran paras mitalisauma.

– Nyt on elämän paras sauma, ja saan suomalaisen Savon karhun rinnalle. Kun Iivo sille päälle sattuu, hän on niin hirveä myrkyttäjä, että muillakin on paljon maitohappoa reisissä, Hakola väritti.

Hakola ei usko, että Niskanen väsähtää lauantain 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa mitalitaistelun kannalta ratkaisevasti.

– Iivo on niin kova äijä, että hän voisi hiihtää vaikka viisikymppiä alle. Tämä on yksilölaji, ja jokaiselle Iivon ratkaisulle annan suostumukseni, Hakola sanoi.

Iivo Niskanen voitti Sotshissa viisi vuotta sitten pariviestin olympiakultaa Sami Jauhojärven kanssa. Sama pari otti MM-Lahdessa 2017 pronssia Niskasen kolaroitua loppukaarteessa Norjan Emil Iversenin kanssa.