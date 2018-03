Kaksykkösille karsintojen voittotili auki – Kairinen ja Nissilä maalareina Liettuassa

STT

Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue otti avausvoittonsa EM-karsinnoissa, kun Liettua kaatui kotipelissään Gargzdaissa 2-0. Maalit tekivät 61. minuutilla Kaan Kairinen ja 72. minuutilla Urho Nissilä.

– Vierasvoitto oli totta kai tärkeä ja toinen tärkeä asia oli hyvä viikko yhdessä. Valmistautuminen sujui tosi hyvin, kaikki pelaajat olivat kunnossa ja todella motivoituneita, päävalmentaja Juha Malinen kertoi Palloliiton nettisivustolla.

– Kaikkineen joukkueen ilme oli hyvä ja voitto oli ansaittu.

Suomella on viidestä karsintapelistään voitto, kolme tasapeliä ja tappio. Suomi on lohkossa neljäntenä, eroa kärkijoukkue Tanskaan on kuusi pistettä. Suomella on vielä jäljellä viisi ottelua, joista seuraava kesäkuussa vieraissa Färsaaria vastaan.