Kanada olympiakiekkoon seitsemästä eri liigasta

Kaksi edellistä jääkiekon miesten olympiavoittoa voittanut Kanada julkisti torstaina joukkueensa ensi kuun olympiakiekkoon Pyeongchangissa, ja ero kahteen edelliseen joukkueeseen on tietysti hurja NHL-miesten puuttuessa. Joukkueessa on silti NHL-kokemusta yllin kyllin, kaikkiaan 5 544 ottelun verran.

– Tässä joukkueessa on 25 ainutlaatuista ja aivan erityistä tarinaa, joiden taakse kanadalaiset asettuvat. Olympialaisiin liittyy Kanadan intohimo jääkiekkoon, ja tämä joukkue sytyttää tuota intohimoa, Kanadan jääkiekkoliiton Tom Renney kuvaili liiton sivuilla.

Pelaajia on kaivettu kaikkiaan seitsemästä eri liigasta Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. MM-kokemusta on kahdeksalla pelaajalla. Eniten NHL-kokemusta on Chris Kellyllä, joka pelasi 833 ottelua vuosina 2004-17.