Kroatia suurimpien odotusten kera päivän puolivälierissä

KHALED ELFIQI

Ivan Rakitic on Kroatian avainpelaajia illan MM-puolivälierässä.

STT

Moskova

Jalkapallon MM-kilpailujen puolivälierät paketoidaan tänään, kun ohjelmassa ovat ottelut Ruotsi–Englanti ja Venäjä–Kroatia. Kaikille niistä MM-puolivälierät, välieristä puhumattakaan ovat olleet harvinaisia, vaikka perinnettä jalkapallon parissa riittää.

Nelikosta viimeisin MM-mitalisti ja välieräjoukkue on Kroatia, joka menestyi kolmannen sijan arvoisesti vuoden 1998 MM-kilpailuissa. Ruotsi saavutti välierät ja pronssimitalin neljä vuotta aiemmin. Englanti pelasi MM-välierässä viimeksi 1990.

Venäjä ei ennen meneillään olevia kotikisojaan ollut päässyt koskaan jatkoon edes alkulohkostaan.

Englannin ja etenkään Kroatian puolivälieräpaikkoja ei voi silti pitää suuryllätyksinä. Englannin nuori sukupolvi on esiintynyt maajoukkueessa vakuuttavasti, ja Kroatialla on tähtensä.

Ruotsi voitti suureksi yllätykseksi alkulohkonsa ja kukisti neljännesvälierässä Sveitsin Emil Forsbergin osumalla. Ruotsi on melko nimetön ryhmä, mutta päävalmentaja Janne Anderssonin miehistö puolustaa vahvasti, luovuttaa usein pallonhallinnan suosiolla vastustajalle ja on vaarallinen suunnanmuutosjoukkue.

Välieräpaikka vaatisi nappionnistumisen Englantia vastaan. Englannin peli on näyttänyt raikkaimmalta pitkään aikaan, ja joukkue on saanut kaipaamiaan tehoja etenkin isoimmalta tähdeltään hyökkääjä Harry Kanelta.

Kane taistelee maailmanmestaruuden lisäksi maalikuninkuudesta, sillä hän on viimeistellyt kuusi maalia.

Modricin ja Rakiticin Kroatia ennakkosuosikkina

Vuoden 1998 Kroatiaa tähdittivät muun muassa Davor Suker ja Zvonimir Boban, mutta nykyryhmän syömähampaat ovat yhtä teräviä. Mikä tahansa maajoukkue toivottaisi tervetulleeksi Luka Modricin ja Ivan Rakiticin kaltaiset pelaajat.

Kroatia on voittanut kaikki pelaamansa ottelut Venäjän MM-turnauksessa. Se löi alkulohkossa esimerkiksi Argentiinan täysin kanveesiin, mutta neljännesvälierissä Tanska oli puolestaan vähällä pudottaa ennakkosuosikin. Kroatia eteni Tanska-ottelusta jatkoon vasta rangaistuspotkukisan jälkeen.

Lauantain ottelussa on vain yksi suosikki, ja se on Kroatia. Hurmoksessa pelaava Venäjä on valmis haastamaan.

Ruotsi–Englanti alkaa kello 17 ja Venäjä–Kroatia kello 21 Suomen aikaa.