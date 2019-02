STT, Kaija Yliniemi

Seefeld

Ristomatti Hakola on otettu, että ”Savon karhu” Iivo Niskanen halusi hänet parikseen MM-kisojen pariviestiin. Niskasella on parikilpailusta mitalikokemusta kaksista arvokisoista, joissa pariviesti on viimeksi hiihdetty perinteisellä hiihtotavalla.

– Iivo on hokenut viimeiset pari vuotta, että hoida itsesi kuntoon, niin otetaan mitali Seefeldistä, Hakola ennakoi.

Hakola ja Niskanen hiihtivät Lahden maailmancupissa aiemmin helmikuussa kolmanneksi kahden norjalaisparin jälkeen. MM-kisoissa Norjalla on vain yksi duo Emil Iversen-Johannes Hösflot Kläbo.

Iversen ja Kläbo hiihtivät Niskasen tavoin lauantain yhdistelmäkisan, mutta löysäilivät lopun, kun huomasivat mitalien karanneen. Kläbo voitti Seefeldissä jo henkilökohtaisen sprintin vapaalla hiihtotavalla.

Ruotsin pari on miehissä Viktor Thorn-Calle Halfvarsson, Italian Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino ja Venäjän Gleb Retivih-Aleksandr Bolshunov.

– Kyllä siinä on aika paljon kaadettavia, Hakola totesi.

Lahden maailmancupin loppusuoralla hän hölläsi hieman liian aikaisin, ja kakkossija vaihtui kolmostilaan. Seefeldissä loppusuora on vielä pidempi, joten Hakolankin pitää puristaa loppuun asti.

Pärmäkoski ankkuroi

Naisten pariviestissä Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski hakevat voimaa vuosien ystävyydestä. Pärmäkoski hiihti Seefeldissä jo lauantaina, mutta Niskaselle startti on kisojen ensimmäinen.

– Rata on helppo, ja siinä on vähän nousua. Molemmilla osuuksilla hiihdetään koko ajan kovaa, Kerttu Niskanen ennakoi.

Suomalaisten osalta avainasia on kolarien välttäminen. Matkan kovimmat suosikit tulevat Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Norjan kaksikkona hiihtävät Ingvild Flugstad Östberg ja Maiken Caspersen Falla, jotka ovat kummatkin yltäneet jo mitaleille Seefeldissä.

Ruotsin pariviestiä vievät reisivammastaan mitalikuntoon toipunut Stina Nilsson ja henkilökohtaisen sprintin finaalissa kaatunut Maja Dahlqvist, Venäjän Natalia Neprjajeva-Julia Belorukova.