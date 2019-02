Ladun suolaus voi vaihtaa vuorohiihdon tasatyönnöksi

SRDJAN SUKI

Iivo Niskanen (17) arvioi, että hänelle sopii paremmin hidas ja raskas keli.

STT, KAIJA YLINIEMI

Seefeld

Ladun suolaus on keskiviikkona harkinnassa Seefeldin keväiseltä tuntuvassa lämmössä. Kisajärjestäjät testaavat suolausta tiistaina iltapäivällä sille osalle reittiä, joka ei ole käytössä naisten 10 kilometrin kilpailussa. Illalla on odotettavissa päätöksiä miesten 15 kilometrin kisasta.

– Suolauksesta pyydetään joukkueenjohtajien kokouksessa kommentteja valmentajilta, ja sitten päätetään, suolataanko vai ei, maajoukkuevalmentaja Teemu Pasanen kertoi.

Miesten 15 kilometrin kisan joukkueenjohtajien kokous on Suomen aikaa kello 20:n maissa tiistaina.

Suolaus sitoo kosteutta ladun pinnasta. Pasasen mukaan Seefeldissä on ollut ilmiö, että iltapäivisin ladun märkä pinta kuivahtaa, vaikka ilman lämpötila on selvästi plussalla. Kun latu kuivuu, se nopeutuu, mikä antaa etua ainakin loppupään lähtijöille. Miesten 15 kilometrin hiihto alkaa kello 14 paikallista aikaa.

Iivo Niskanen ennakoi tiistaina, että ylämäkien hiihtäminen menee vuorohiihdon sijasta tasatyönnöksi, jos latu suolataan.

– Kun latu menee kovaksi ja vähän jäiseksi, latu on paljon nopeampi. Nousu on niin loivaa, että kovalla ladulla tasatyöntö on nopein tekniikka. Jos latu on pehmeä ja sohjoinen, tasatyönnöllä ei jaksa mennä niin kovaa. Hiihto menee vuorohiihdoksi, Pasanen selitti.

On hiihtäjästä kiinni, kumpi tekniikka sopii kenellekin. Niskanen arvioi, että hänelle sopii paremmin hidas ja raskas keli.

– Työpätkät ovat silloin pidempiä, ja pääsen käyttämään vahvuuksiani, Niskanen luonnehti.

– Minulle käy, tuli mitä tuli. Jos latu on pehmeä, joutuu työstämään enemmän. En usko, että tästä tulee Falunin 50 kilometrin toisintoa, että latu olisi samanlainen jauholaari, Niskanen vertasi ruotsalaislatuihin, joilla oli neljä vuotta sitten sohjoa puolisääreen.